Interior convoca 105 plazas para médicos y enfermeros de prisiones tras las exigencias de CSIF

Fachada de la prisión de Soto del Real, a 27 de noviembre de 2025 (Archivo)

El detonante La convocatoria llega poco después de que el sindicato CSIF denunciase que solo en las cárceles de Madrid, 56 de las 74 plazas médicas están vacantes, además de exigir reforzar las plantillas de enfermería.

El Ministerio del Interior ha convocado el proceso selectivo para la provisión de 105 plazas para sanitarios penitenciarios, de las que 70 son para médicos y 35 para enfermeros.

Así consta en dos resoluciones del pasado 21 de octubre publicadas este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en las que se detalla que a las plazas convocadas para el Cuerpo Facultativo de Sanidad y el de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias se accederá por el turno libre.

Una convocatoria que llega poco después de que el sindicato CSIF denunciase que solo en las cárceles de Madrid, 56 de las 74 plazas médicas están vacantes, además de exigir reforzar las plantillas de enfermería.

En concreto, la primera de las disposiciones es para la provisión de esas 70 plazas de médicos, de las que 40 corresponden a la convocatoria de 2026 y las otras 30 a las que quedaron desiertas en 2024 y 2025 (15 cada año).

En lo que se refiere a las de este año, 35 son para las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna, y cinco para Psiquiatría, una de las áreas en las que los sindicatos exigen más profesionales para la "detección precoz de descompensaciones y la intervención ante situaciones de crisis", las cuales pueden derivar en agresiones, como la que tuvo lugar recientemente en la cárcel de Soto del Real (Madrid), en la que un recluso con patologías psiquiátricas atacó a dos funcionarios.

Mientras, de las que quedaron desiertas en las anteriores convocatorias, un total de 20 son para Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna, y diez para Psiquiatría (la mitad de ellas para cada año).

Para las plazas de médico, los aspirantes deberán estar en posesión del título de licenciado o Grado en Medicina o licenciado en Medicina y Cirugía y tener el título de médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna, o de Psiquiatría si optan por las plazas de esta especialidad. En el caso de Enfermería, deberán estar en posesión del título de diplomado universitario o Grado en Enfermería.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará dentro de 20 días hábiles. Además, los procesos selectivos se realizarán mediante el sistema de oposición e incluirán la superación de un periodo de prácticas que comprenderá un curso selectivo.

Para la realización de este periodo, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición serán nombrados personal funcionario en prácticas.

En el caso de los médicos, la fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter eliminatorio que consistirán en comprobar que quienes aspiran al puesto "poseen los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria". En cuanto a los enfermeros, serán tres los ejercicios.

Tal y como señalan las resoluciones, aunque no se reserva un número concreto de plazas para personas con discapacidad, el órgano de selección adoptará las medidas oportunas que permitan participar a las personas aspirantes con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de participantes.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido