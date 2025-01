El PP sigue perdido en su propio laberinto por el decreto ómnibus y su relación con Junts

El Partido Popular (PP) sigue enzarzado en su propio laberinto tras haber anunciado que aprobará el decreto ómnibus. Sin ir más lejos, este viernes les ha sido complicado justificar por qué ahora sí, y hace una semana no. Eso sí, no es en lo único en lo que andan enredados. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno hace unos días dijo que había que entenderse con Junts, algo que no ha gustado ni al PP catalán.

"Nosotros seguimos estando en contra de este real decreto. Sigue siendo un pacto innecesario y además vergonzoso". Son las palabras que utilizaba el portavoz del Partido Popular (PP), Borja Sémper, este viernes en una entrevista en Onda Cero, en referencia a su giro de guion respecto a la nueva versión del decreto ómnibus que el PSOE acordó con Junts per Catalunya este martes. En ese momento, los de Alberto Núñez Feijoó se movían entre el no y la abstención, hasta que finalmente él mismo decidió votar que sí.

Ante las palabras de Sémper, la pregunta sale sola: "Y entonces, ¿por qué vota a favor?", le decía Carlos Alsina. Entonces, el vocal ha explicado que desde su formación quieren "mandar un mensaje político a los pensionistas, a los afectados por la DANA y a los usuarios del transporte público". Unas medidas que también iban incluidas en el escudo social anterior contra el que los 'populares' votaron en el Congreso de los Diputados.

Cuestión que, en cambio, no hace al PP considerar que se trate de una incongruencia: "Hay una coherencia y una trazabilidad en nuestra posición más que evidente", sentenciaba Sémper a primera hora de este viernes. Además, este cambio de posición del PP se interpreta como que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que cede ante la formación que lidera Carles Puigdemont. Incluso, aseguran que el socialista "ha tenido que tragar y bajarse los pantalones".

Palabras que llegan la vez que algunas voces que defienden que hay que entenderse con los independentistas catalanes. Una de ellas es la de Juanma Moreno quien aseguró que "con Junts tenemos que tener relación porque Junts es más que Puigdemont". Una consideración inverosímil para el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, quien asegura que se niega "a creer que Juanma Moreno aspire a que mis rivales crezcan".

Más allá va la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien este viernes ha asegurado que con "el nacionalismo" no va "ni a la vuelta de la esquina", además de calificarlo como "el cáncer de España" el cual "está carcomiendo las instituciones". También, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha advertido que "si alguien tiene que pactar con Junts, lo va a pasar mal".