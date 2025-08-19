De la bronca de febrero a las bromas de agosto, pero sin los honores militares de Putin: los detalles de la cumbre Trump-Zelenski

Los detalles En esta ocasión, a diferencia de lo que hizo con el presidente ruso, no hubo alfombra roja ni honores militares. De hecho, Trump tampoco salió al exterior del complejo residencial para recibir a los líderes europeos, algo que solo hizo con Zelenski.

Donald Trump fue, sin lugar a dudas, el ganador de la cumbre celebrada con Volodímir Zelenski este lunes en la Casa Blanca. La imagen de Ursula Von der Leyen y otros seis primeros ministros escuchando sus palabras como si de un grupo de alumnos con su profesor se tratase, realza al republicano como el líder más influyente del mundo. De hecho, el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, sacó papel y boli para tomar nota del discurso del presidente estadounidense.

Pero esa no fue la única gran imagen del día, porque Trump lo tenía todo medido al milímetro. Su recibimiento a los líderes europeos fue muy diferente al que brindó a Putin en Alaska la semana pasada.

En esta ocasión, a diferencia de lo que hizo con el presidente ruso, no hubo alfombra roja ni honores militares. De hecho, tampoco salió al exterior del complejo residencial para recibirles, algo que solo hizo con Zelenski.

Un Zelenski sobre el que había una gran expectación por su vestimenta tras el desprecio de Trump a su uniforme militar el pasado mes de febrero. Esta vez, el líder ucraniano sí que vistió un traje, aunque lo hizo guardando la estética bélica, algo que elogió el propio Trump.

"No me lo puedo creer. ¡Me encanta!", dijo el magnate nada más ver el atuendo del mandatario del país europeo. "Es el mejor que tenía", respondió Zelenski, dejando claro que el tono esta vez iba a ser muy distinto a la de la encerrona de hace seis meses.

Una cumbre en la que primó el humor y, también, el optimismo respecto a la paz en Ucrania. Porque Trump no solo afirmó que "Putin quiere llegar a un acuerdo" públicamente. También se lo dijo susurrando al presidente francés, Emmanuel Macron, al oído.

"Creo que quiere llegar a un acuerdo por mí, ¿sabes? Por muy loco que suene", dijo Trump susurrando y sin tener en cuenta que un micrófono abierto captó la conversación para que la escuchara todo el planeta. Un planeta que espera que, tras esta reunión, se avance hacia la paz en la guerra que tiene en vilo a Europa.