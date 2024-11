Alsina, sobre su entrevista a los reyes: "Se nota que Letizia de profesión es periodista"

El director del programa Más de Uno de 'Onda Cero', Carlos Alsina, ha repasado en Más Vale Tarde la entrevista que ha realizado a los reyes durante su visita a Chiva (Valencia). Concretamente, Alsina ha resaltado que la reina ha hecho "una magnífica entrevista", lo que denota que "de profesión es periodista, porque se encuentra con un periodista y le hace preguntas".

Sobre la diferencia entre la visita a Paiporta, el presentador ha destacado que lo fundamental es "que ha pasado más tiempo". "Se está diciendo que no ha estado Sánchez, cierto no ha estado. Pero yo creo que tiene más que ver con las tres semanas que han pasado entre Paiporta y Chiva", ha asegurado. Otro matiz que ha querido añadir es que "lo que percibo es que hay un agotamiento físico y emocional. Llevan tres semanas sin parar (...) y todo eso ha hecho mella".

A su vez, Alsina ha manifestado que otra de las cosas que ha notado es "el deseo de reconocerles (a los reyes) lo de Paiporta; la decisión que tomaron de permanecer allí a pesar del riesgo, de oír cosas que no eran agradables". Algo que el periodista ha relacionado con la defensa del Estado: "Lo que hicieron en Paiporta fue, con las personas que más duramente habían sufrido la riada, y pese a que estaban en una situación muy dura emocionalmente, explicarles lo que había pasado y que no se sintieran abandonados por el Estado". "Hacer ese esfuerzo en una situación como la que se vivía es algo muy meritorio y es lo que le han querido reconocer hoy", ha agregado.

Por último, el director de Más de Uno ha subrayado la evidente diferencia en cuanto a la comunicación entre sus majestades y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "Yo todavía no he conseguido entrevistar a Mazón, mientras que a los reyes, sí, da una idea de la política comunicativa de cada uno", ha apuntado. Precisamente, ha recordado que desde el primer momento le dijeron que "el presidente Mazón no va a hacer entrevistas", algo que según la tradición "es justo la contraria". Y como ejemplo ha utilizado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien sí estuvo en las ondas. Un hecho que defiende el presentador porque "es la forma de comunicación más directa", por tanto, cree que "más que un cambio es más una mejoría en la comunicación" de la Casa Real.