Lío del PP: los de Feijóo se enredan con falsedades para justificar su 'no' al escudo social

El PP trata de justificar su 'no' al decreto ómnibus en el que tumbaron junto a Junts y Vox el escudo social del Gobierno. Hoy, el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que "no se trataba de pensiones, eran 40 medidas en contra de los ciudadanos". "40 medidas", asegura, pero en su relato solo ponen nombre a tres de ellas.

Una de ellas, la acusación de que se subían los impuestos, la han reiterado hasta la saciedad. Una "subida de impuestos" para alimentos y luz, explican también en sus redes. Sin embargo, la realidad no encaja en su discurso. No hay una subida de impuestos. El hecho es que la prórroga que rebajaba esos impuestos terminó el 1 de enero y en el decreto que tumbaron este miércoles no hay ni rastro de una subida de IVA, algo que ha terminado reconociendo la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Y gira su discurso para salir del jardín defendiendo que en realidad lo que pasa es que faltan medidas.

El segundo argumento que esgrime el PP, también rebatible, es el de que han votado en contra de proteger a los okupas. "Hemos evitado que el Gobierno prorrogara una norma que impide a los propietarios recuperar su casa", defiende Feijóo. Pero en realidad lo que incluía el decreto es la prórroga anti desahucios para personas vulnerables. Algo que curiosamente el PP sí apoyó en una votación en 2023.

El tercer argumento es el que ha hecho saltar por los aires las relaciones del PP con el PNV. Lo denunciaba con una formas cuestionables el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, tachando de "partido aprovechategui" que solo piensa en "hacer caja" a los nacionalistas vascos. El PP acusa a Sánchez de "regalar" un palacete en ese decreto al PNV.

Pero de nuevo la realidad rompe la línea argumental del PP, porque no es lo mismo regalar que devolver algo a su dueño. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó hace una semana el reconocimiento de la titularidad al PNV del edificio de la Avenida Marceau de París número 11, que adquirió la formación jeltzale en 1937 y que durante años fue la sede del Gobierno Vasco en el exilio. El inmueble alberga actualmente al Instituto Cervantes, que podrá seguir ocupándolo hasta finales de 2030.

