La jueza rechaza los recursos de acusación y Fiscalía y cita a declarar al novio de Ayuso el 24 de febrero por fraude fiscal

La jueza Inmaculada Iglesias ha citado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, el próximo lunes 24 de febrero a las 10.00 como investigado en la causa contra él por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. Así lo ha establecido la instructora en una resolución a la que ha accedido este viernes laSexta.

De esta manera, Iglesias no atiende a la petición del fiscal del caso de llamar al investigado como tarde el próximo lunes, antes del viaje profesional programado del novio de la presidenta madrileña al extranjero. Una petición que también realizaron este jueves las acusaciones de Más Madrid y el PSOE.

Las declaraciones fijadas inicialmente para el 7 de febrero se suspendieron por cuarta vez al acreditarse que existía un señalamiento previo para ese mismo día en el Juzgado de Primera Instancia no 46 de Madrid. Además, se alegó que González Amador tenía un viaje profesional programado previamente al señalamiento entre los días 4 y 12 de febrero de 2025.

Asimismo, la jueza expone que a la vista de las alegaciones que se formularon en dicho escrito, "se confirió traslado a las demás partes a fin de que alegaran sobre la petición de suspensión de las declaraciones hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso de apelación contra el auto que acordó abrir pieza separada" respecto a la pareja de Ayuso.

La semana pasada, la magistrada instructora suspendió la declaración a petición de la defensa al existir un señalamiento previo para ese mismo día en el Juzgado de Primera Instancia número 46 y además tener previsto el novio de Ayuso un viaje profesional programado previamente al señalamiento entre los día 4 y 12 de febrero.

Caso omiso a Fiscalía y acusaciones

De este modo, Iglesias no atiende a la petición de la Fiscalía en la que se solicitaba que el empresario declarase como tarde el próximo lunes, 3 de febrero, puesto que "el plazo de instrucción previsto (...) está próximo a agotarse sin que la misma haya comenzado". Un plazo que expira el próximo mes de marzo cuando el Juzgado admitió a trámite la denuncia que el Ministerio Público interpuso contra González Amador por fraude fiscal y falsedad documental.

Si bien la Fiscalía aclaraba que no era "imprescindible" que los otros cinco imputados en esta causa fueran citados para el mismo día. Precisamente, sobre uno de ellos solicitaba al Juzgado que "libre urgente oficio" para conocer su paradero. Se trata de Maximiliano Eduardo Niederer González, cuya defensa subraya la Fiscalía no ha "facilitado domicilio en el que pueda ser hallado". Eso sí, no descarta pedir "medidas más contundentes para garantizar" que este ciudadano mexicano no sortease "la acción de la Justicia".

En esa línea, también se pronunciaron durante la tarde de este jueves la acusación popular de Más Madrid y PSOE, quienes explicaron "no hay causa legal que justifique no tomar ya declaración a los investigados, juntos o separados". Y es más, insistían en que "debe tomárseles de forma inmediata para que la investigación avance, no se dilate más el procedimiento, y se evite o dificulte con el paso de tiempo la investigación necesaria objeto de la instrucción, sin más dilación".

Del fraude a Hacienda a los negocios con Quirón

La citación se enmarca en el procedimiento en el que se le investiga por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid, a raíz de un informe presentado por la Agencia Tributaria.

Ya se ha suspendido hasta en cuatro ocasiones las declaraciones fijadas. La primera fue el pasado 24 de junio, pero la misma fue aplazada a instancias de la acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid tras solicitar en un escrito que se investigaran cinco nuevos supuestos delitos a raíz de analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento.

En octubre, la jueza acordó abrir una pieza separada para investigar si la pareja de Isabel Díaz Ayuso habría incurrido en la comisión de delitos distintos de los que ya se instruyen en la causa principal al usar una empresa para "ocultar unos ingresos" con el Grupo Quirón.

La jueza aludió a un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una "operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria" en 2021 por la que, presuntamente, habría utilizado una sociedad pantalla (Masterman S.L.) mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, empresa propiedad de González Amador, y su cliente, Quirón Prevención S.L.".