Juanma Moreno defiende que el PP debe tener "las mejores relaciones" con Junts

El PP y Junts han mostrado una sorprendente alianza esta semana a la hora de llegar acuerdos. Primero, acordaron suprimir el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y, después, se han aliado para introducir una reforma legal que permitirá que los bares y restaurantes de menos de 1.300 metros cuadrados de superficie se libren de la obligación de donar los excedentes de comida.

Una alianza que ha defendido este viernes el presidente andaluz, Juanma Moreno. En una entrevista con 'TVE', Moreno afirma que Junts es un partido democrático y que, por lo tanto, se deben mantener "relaciones institucionales con ellos". "Esto es una opinión personal, pero creo que tenemos que tener las mejores relaciones posibles con todas las formaciones políticas democráticas. Junts está ahí. Es democrático y, por tanto, hay que tener relaciones institucionales con ellos", ha explicado.

Eso sí, ha matizado que ambas formaciones se siguen encontrando en "dos orillas completamente distintas": "Es difícil tener una buena relación fluida con Junts. Es verdad que Junts, que viene de la extinta CiU, es un partido político que en líneas generales tiene una visión liberal de la economía y puede tener principios en materia económica y empresarial coincidentes con el PP. Pero después estamos en dos orillas completamente distintas en cuanto al modelo de Estado y a nuestra vertebración territorial. Nosotros creemos en la España de las autonomías, pero creemos en la integridad territorial de España, cosa que ellos no creen, por tanto es un camino complejo".

Una visión de Moreno que ha compartido también Cuca Gamarra, secretaria general del PP: "Hay una realidad parlamentaria y en ese sentido hay enmiendas, asuntos que salen adelante con otros partidos políticos y que tiene como beneficiario a los españoles. Que haya acuerdos como ha habido esta semana para que baje la factura de la luz es buena noticia. Mientras Sánchez busca acuerdos que le benefician solo a él para seguir en la Moncloa, el PP hace política de la buena".

En cambio, esta visión no se compartida por todos los 'populares'. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha reiterado en varias ocasiones que con Junts "no hay que ir ni a la vuelta de la esquina". Tampoco han sido bien recibidas las palabras de Juanma Moreno en el PP catalán, que aseguran no entienden las palabras del presidente de la Junta de Andalucía y creen que esto "penaliza" porque sus votantes no entienden que se hable así del partido de Carles Puigdemont.