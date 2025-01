El Gobierno se abre a sacar alguna medida no social del decreto 'ómnibus' para acercar posturas con Junts

El Gobierno continúa negociando para intentar sacar adelante el escudo social que PP, Junts y Vox tumbaron la semana pasada en el Congreso. Hoy el Consejo de Ministros aborda la situación creada por la no convalidación del decreto ómnibus y fuentes de Moncloa desvelan a laSexta que las conversaciones se están manteniendo hasta minutos antes de la reunión. No obstante, parece muy difícil que el decreto vaya hoy mismo al Consejo de Ministros.

Desde Junts, su secretario general Jordi Turull explicaba este lunes en TV3 que se abrirían a apoyar el decreto si se incluían solo medidas sociales. Por su parte, las fuentes consultadas, desvelan que el Ejecutivo estaría dispuesto a sacar del decreto alguna medida no social para acercar posturas.

Sin embargo, otro de los escollos del decreto ómnibus sería la medida que contempla los desahucios a familias vulnerables, que les lleva a un choque directo con Podemos. Estaría por ver si la redacción de esta medida de protección a los más vulnerables puede establecer un puente entre Junts y Podemos. Hoy, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha obviado ese punto de fricción. Nogueras, que ha evitado hablar de medidas concretas con las que el partido independentista está en desacuerdo, ha insistido en una entrevista esta mañana en TVE en que "si la propuesta de PSOE y Sumar es lentejas se han equivocado mucho".

Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene su relato. Feijóo ha asegurado este martes que si el Gobierno de Pedro Sánchez no lleva hoy a la reunión del Consejo de Ministros el decreto ley con la subida de pensiones, las bonificaciones al transporte o las ayudas a los afectados por la dana demostrará que le "importa más mantener" el "regalo" del palacete en París al PNV que revalorizar las pensiones.

"Hoy Sánchez reúne al Consejo de Ministros. Tiene los votos para aprobar por separado la subida de las pensiones, las ayudas a los valencianos y al transporte", ha dicho, para añadir que "no hacerlo y alargar el sufrimiento de los españoles para intentar usarlo políticamente es de una amoralidad inaudita". Así, el PP sigue insistiendo en que se presente solo una parte del escudo social.

Desde el PSOE ponen en foco el el 'no' de Feijóo a la subida de las pensiones, algo que los socialistas no creían posible que el PP tumbara. "La coalición negacionista de PP y VOX le ha negado a los pensionistas españoles la subida en sus pagas del coste de la vida para que no pierdan poder adquisitivo. Feijóo sigue claramente la tradición del PP de no subir las pensiones o votar contra estas subidas, como han hecho en los últimos años", denuncian.

"Pedir perdón y salir del 'no' es la única salida que tiene Feijóo, y lo sabe. Todo lo demás son excusas de mal pagador", añaden.

