El juez Pedraz rechaza devolver el móvil al exjefe de Gabinete de Sánchez en el PSOE investigado en la trama de las cloacas

El expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano, en una imagen de agosto.

Los detalles El magistrado, que investiga el presunto boicot de causas judiciales relacionadas con el PSOE, razona que el terminal presenta "una conexión objetiva con los hechos investigados y constituye una fuente original de información potencialmente relevante para la causa".

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido no devolver el teléfono al ex jefe de Gabinete del PSOE, Juan Manuel Serrano, investigado en la causa de las cloacas del PSOE. Pedraz argumenta que el dispositivo está relacionado con los hechos investigados y es una fuente de información relevante, por lo que no se devolverá. Inicialmente, se había acordado devolver el móvil tras realizar una copia de su contenido, pero la decisión fue revocada a petición de la Fiscalía. Serrano, imputado en julio, está vinculado a presuntos boicots judiciales y tramas de corrupción. Otros exdirigentes socialistas también están bajo investigación. La defensa de Serrano ha impugnado la incautación del teléfono, que actualmente está en manos de la UCO para un nuevo análisis.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado devolver el teléfono al exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, investigado en la causa de las cloacas del PSOE, según el auto al que ha tenido acceso laSexta.

Pedraz, que investiga el presunto boicot de causas judiciales relacionadas con el PSOE, razona que el terminal presenta "una conexión objetiva con los hechos investigados y constituye una fuente original de información potencialmente relevante para la causa", por lo que se aconseja "la no devolución del mismo".

Así, considera que el dispositivo podría ser "un vestigio o prueba material de la perpetración de varios delitos". Pedraz sí aceptó en un primer momento devolver a Serrano su móvil una vez se recibiese en el juzgado copia de su volcado, si bien ahora ha revocado esta decisión a petición de la Fiscalía.

A su juicio, pese a lo alegado por la defensa, lo cierto es que, aunque como se señala sea de manera genérica, el teléfono puede ser "susceptible de posteriores comprobaciones, análisis periciales, cotejos, verificaciones de integridad o diligencias".

El magistrado alega, además, que el perjuicio que pueda suponer no devolverle el teléfono es "mínimo", pues el dispositivo físico "puede sustituirse por otro y volcar al mismo la información del intervenido".

"En una investigación como esta, en relación con delitos de corrupción, un teléfono móvil no constituye necesariamente un objeto neutro o carente de interés una vez realizado un primer volcado de su información", apunta el magistrado. Con estos argumentos, el juez deja sin efecto la decisión de devolvérselo, según el auto, contra el que cabe recurso.

Serrano fue imputado el 10 de julio, después de un oficio policial que recogía indicios sobre su presunta implicación en las dos ramas del conocido como caso Leire Díez: los presuntos intentos de boicotear causas para "proteger al PSOE" y la trama sobre supuestas mordidas en contratos públicos, que su defensa califica de "rama SEPI".

Además de él, en la causa están investigados los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, la gerente del PSOE Ana María Fuentes, la propia exmilitante Leire Díez, o la directora de la Guardia Civil Mercedes González, entre otros.

La incautación del móvil de Serrano —que aún no ha declarado ante el juez— ha sido uno de los principales caballos de batalla de su defensa, que impugnó un primer volcado por haberse hecho sin presencia de su abogado y que hace unas semanas ha solicitado nuevamente que declare nulos la incautación y clonado.

El juez le citó en pleno agosto para realizar un nuevo clonado de su móvil, que ya está en poder de la Unidad Central Operativa (UCO), que deberá elaborar el preceptivo informe.

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