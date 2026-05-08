Clavijo cree que el crucero con hantavirus debe abandonar "inmediatamente" Canarias cuando se baje el último pasajero

¿Qué ha dicho? "Cuanto antes salga el barco para Holanda y se proceda a su desinfección y esterilización, mejor", ha aseverado el presidente de Canarias, que cree que no tendría sentido que el barco estuviese a las afueras de Canarias si la tripulación está en buen estado.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido en que el MV Hondius debe partir inmediatamente hacia los Países Bajos tras desembarcar a sus pasajeros, quienes serán trasladados directamente al aeropuerto Tenerife Sur para minimizar su tiempo en tierra. Clavijo se reunirá con el cónsul de Países Bajos y autoridades locales para coordinar la repatriación de los pasajeros, incluyendo a 14 españoles que serán recogidos por un avión del Ejército. El Gobierno de Canarias critica la gestión central de la crisis sanitaria, pero enfatiza la necesidad de colaboración para garantizar la seguridad y el bienestar de todos. Clavijo también destaca la importancia de desinfectar y esterilizar el barco cuanto antes.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que "una vez que baje el último pasajero" del MV Hondius, el barco tiene que salir inmediatamente para Países Bajos porque no tiene sentido que esté fondeado varios días a las afueras del puerto de Granadilla, adonde llegará el domingo. Una vez garantizado que el barco no va a tocar tierra a su llegada al puerto de Granadilla, sino que fondeará en el recinto portuario, lo que se debe coordinar es el traslado de pasajeros al muelle y del muelle directamente al aeropuerto Tenerife Sur, ha indicado este viernes el presidente canario en declaraciones facilitadas por el Gobierno autonómico.

"Sabemos con certeza que no va a salir ningún pasajero del barco si no está el avión aterrizado, porque la idea es que vayan con los vehículos preparados a la escalinata del avión y que no estén esperando, de manera que el tiempo que toquen tierra en Canarias sea el mínimo y con todas las garantías de protección", ha señalado Clavijo. Pero el presidente canario también quiere "despejar la incógnita" en una reunión prevista al mediodía de este viernes con el cónsul de Países Bajos, Stan Weytjens, de que, si la tripulación está en buen estado, el barco "tiene que salir inmediatamente" para dicho país porque "no tiene sentido que esté a las afueras de las costas canarias".

También quiere saber el presidente autonómico qué gestiones se están haciendo para repatriar a los pasajeros, pues a los 14 españoles que viajan a bordo del Hondius los va a recoger un avión del Ejército pero en el crucero hay personas de 23 nacionalidades distintas "y no queremos que, por retrasos en la evacuación, el barco tenga que estar aquí varios días, básicamente por la seguridad y bienestar de los pasajeros y de Canarias".

"Cuanto antes salga el barco para Holanda y se proceda a su desinfección y esterilización, mejor", ha puntualizado Fernando Clavijo. Ha añadido que su gabinete está recibiendo partes médicos a través de Sanidad Exterior y ha precisado que el domingo debe estar "todo el operativo preparado" para que el lunes o martes el Hondius pueda continuar su ruta hasta Países Bajos. Además tiene previsto reunirse con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y con el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, en la tarde de este viernes o este sábado por la mañana, en función de la duración de las reuniones previstas con el Ministerio de Sanidad.

"No es el próximo covid": las preguntas y respuestas clave para entender el brote de hantavirus

Clavijo ha apuntado asimismo que también el Servicio Canario de la Salud está preparándose para actuar ante cualquier contingencia, si así lo requiere el Gobierno central. Respecto al anuncio de una organización sindical de un bloqueo en el puerto de Granadilla, ha recordado que existe un pronunciamiento en contra de esta decisión por parte de la Coordinadora de Puertos de Canarias, que es el sindicato mayoritario en el sector, y ha señalado que, ante una situación de emergencia, lo primero es conseguir que los pasajeros toquen el mínimo tiempo posible suelo canario y ahí "tenemos que colaborar todos".

El Gobierno de Canarias "ha sido y sigue siendo muy crítico" con la gestión de esta crisis sanitaria por parte del Ejecutivo central pero en estos momentos hay que tener "un aspecto constructivo y arrimar el hombro para que las cosas se hagan bien, trabajar y garantizar que no haya problemas para Canarias, y que los pasajeros sigan rumbo a sus países y ahí hagan la cuarentena". El día después de que salga el último pasajero, ha advertido el presidente de Canarias, habrá tiempo de pedir responsabilidades políticas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.