Ahora

escándalo a la madrileña

El PP cierra filas con Ayuso: pide a sus cargos y diputados apoyarla públicamente en plena polémica por la compra y venta exprés del ático

Los detalles "Os pedimos colaboración para compartir y poner comentarios positivos", señala la nota del PP de Madrid, según ha adelantado 'El País'.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Partido Popular cierra filas en torno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el escándalo por la compra —y posterior venta exprés— del ático de lujo adquirido por el Ejecutivo madrileño para, según dijeron, instalar la oficina de Ayuso.

La polémica ha desatado una auténtica crisis para el PP, que ha pedido a cargos, trabajadores y diputados en la Asamblea de Madrid a través de una nota apoyar públicamente a la presidenta madrileña, según ha adelantado 'El País'.

"Os pedimos colaboración para compartir y poner comentarios positivos. Mucha gente nos lee y estaría bien dar ejemplo y tirar del carro de los mensajes de apoyo a la gestión de la Presidenta", ha pedido el PP de Madrid, según ha publicado el mismo medio. Este agrega, además, que para asegurarse de que siguen estas directrices recibirán a partir de ahora enlaces con los comentarios más relevantes de Ayuso.

Comentarios que, pese a repetirlos una y otra vez, no han terminado de convencer y han dejado más preguntas que respuestas. Entre ellas, ¿por qué compraron un ático de lujo en pleno Chamberí como "oficina" si no tenía licencia para ello?

El pasado miércoles 29 de julio salió a la luz la adquisición de este inmueble por un total de 6,3 millones de euros, y un día más tarde, el jueves 30, el Gobierno de Ayuso anunciaba su venta, junto a un lote de otros cuatros inmuebles, para destinar el importe que se obtuviese a los afectados por los incendios de la Sierra Oeste.

Desde entonces, la polémica no ha hecho más que crecer. Poco después se supo que esos otros inmuebles ya llevaban un año en venta: exactamente 358 días. Según ha podido comprobar laSexta en el Portal de Contratación de la Comunidad, Planifica Madrid licitó la venta del lote de cuatro inmuebles el pasado 6 de agosto, mucho antes de los incendios.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Bruselas rebaja su crítica por la crisis de Ceuta: admite que no hay relación con la regularización de migrantes pero advierte que "no es una buena señal para Europa"
  2. La Comunidad de Madrid pidió un acuerdo de confidencialidad a la inmobiliaria de lujo a la que compró el ático de Ayuso
  3. Vox tendrá competencias de violencia de género en Andalucía: ¿Qué puede suponer para la atención a las víctimas?
  4. El juez Calama encarga a la UDEF un análisis "exhaustivo" sobre las cuentas de Plus Ultra tras recibir un informe de Anticorrupción
  5. La última polémica de Infantino: las ciudades de EEUU que acogieron el Mundial denuncian que la FIFA les debe dinero
  6. Caos en las urgencias de La Paz: el cierre de camas por el verano genera un colapso en el hospital