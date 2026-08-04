El PP cierra filas con Ayuso: pide a sus cargos y diputados apoyarla públicamente en plena polémica por la compra y venta exprés del ático

Los detalles "Os pedimos colaboración para compartir y poner comentarios positivos", señala la nota del PP de Madrid, según ha adelantado 'El País'.

El Partido Popular ha mostrado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tras el escándalo por la compra y rápida venta de un ático de lujo por parte del Ejecutivo madrileño, destinado inicialmente como oficina de Ayuso. La controversia ha generado una crisis interna en el PP, que ha instado a sus miembros a respaldar públicamente a la presidenta. El partido ha solicitado compartir comentarios positivos sobre su gestión, pero estas acciones han suscitado más dudas que respuestas, especialmente sobre la compra del ático sin licencia adecuada. Además, se descubrió que otros inmuebles, supuestamente vendidos para ayudar a afectados por incendios, ya estaban en venta desde hace un año.

El Partido Popular cierra filas en torno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el escándalo por la compra —y posterior venta exprés— del ático de lujo adquirido por el Ejecutivo madrileño para, según dijeron, instalar la oficina de Ayuso.

La polémica ha desatado una auténtica crisis para el PP, que ha pedido a cargos, trabajadores y diputados en la Asamblea de Madrid a través de una nota apoyar públicamente a la presidenta madrileña, según ha adelantado 'El País'.

"Os pedimos colaboración para compartir y poner comentarios positivos. Mucha gente nos lee y estaría bien dar ejemplo y tirar del carro de los mensajes de apoyo a la gestión de la Presidenta", ha pedido el PP de Madrid, según ha publicado el mismo medio. Este agrega, además, que para asegurarse de que siguen estas directrices recibirán a partir de ahora enlaces con los comentarios más relevantes de Ayuso.

Comentarios que, pese a repetirlos una y otra vez, no han terminado de convencer y han dejado más preguntas que respuestas. Entre ellas, ¿por qué compraron un ático de lujo en pleno Chamberí como "oficina" si no tenía licencia para ello?

El pasado miércoles 29 de julio salió a la luz la adquisición de este inmueble por un total de 6,3 millones de euros, y un día más tarde, el jueves 30, el Gobierno de Ayuso anunciaba su venta, junto a un lote de otros cuatros inmuebles, para destinar el importe que se obtuviese a los afectados por los incendios de la Sierra Oeste.

Desde entonces, la polémica no ha hecho más que crecer. Poco después se supo que esos otros inmuebles ya llevaban un año en venta: exactamente 358 días. Según ha podido comprobar laSexta en el Portal de Contratación de la Comunidad, Planifica Madrid licitó la venta del lote de cuatro inmuebles el pasado 6 de agosto, mucho antes de los incendios.

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