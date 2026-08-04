Monrosi, tras la polémica gorra de Ferran Torres: "Prefiero quedarme con los deportistas en el ámbito en el que se les da bien"

El futbolista ha querido aclarar en una entrevista para CNN que se puso esa gorra porque España había conseguido llegar a lo más alto ganando el Mundial de Fútbol.

Ferran Torres generaba una gran polémica en la celebración de la victoria de la Selección Española de Fútbol en el Mundial debido a su gorra. En la misma se podía leer 'Make Spain Great Again' y este gesto, para algunos, fue un dardo directo a Donald Trump.

En cambio, en la Casa Blanca interpretaron ese gesto como que el jugador se quería sumar al movimiento MAGA. El futbolista, finalmente, ha querido aclarar por qué usó esa gorra y lo ha hecho en el canal estadounidense CNN.

Torres ha dicho que él, sencillamente, fue "un momento divertido" y que no se trataba de política. "No sé nada de política", ha dicho, "solo fue por poder ver a España, de nuevo, en lo más alto ganando la copa del mundo".

José Enrique Monrosi ve como positivo que algunos deportistas de élite "se impliquen en algunas causas loables", pero duda que, en el caso de Torres, haya algo más allá que ponerse una gorra que le gustó. "Soy de los que prefiere quedarse con los deportistas en el ámbito en el que se les da bien", añade, "porque, algunos de ellos, en el momento que les rascas un poco tienen mensajes que ni siquiera deberíamos reproducir".

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