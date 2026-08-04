Laureano Oubiña se pasa al turismo: ha ideado una 'ruta del narcotráfico' por la costa de Galicia

El delincuente ha anunciado en sus redes sociales un tour muy llamativo en el que recorrerá alguno de los lugares clave en las rutas del narcotráfico gallego. Además, el evento incluye degustación de productos gallegos o venta de merchandising.

Laureano Oubiña ha sorprendido anunciando en sus redes sociales que va a llevar a cabo una 'ruta del narcotráfico' por Galicia. A través de las mismas, pretende contar, en primera persona, como era un día en la vida de un narco y las rutas que llevaban a cabo para introducir hachís y tabaco en los años 70.

El coste del tour será de 190 euros y se incluirá una degustación gastronómica de platos gallegos e, incluso, el sorteo de una cena privada con él. En el vídeo que ha publicado, desvela que el evento tendrá lugar el 29 de agosto y lo hará en un barco que tiene capacidad para 250 pasajeros.

La ruta comenzará en Baiona y terminará en O Grove, recorriendo la ría de Arosa, la ría de Vigo y de Pontevedra. En la ruta se podrán visitar los lugares en los que se hacían descargas y mostrará cómo se hacían.

Oubiña ha contado a Más Vale Tarde que su intención, es sencillamente, ganarse la vida honradamente ya que con su pensión de 500 euros "no creo que me llegue". Los asistentes al tour también podrán adquirir merchandising del mismo: desde camisetas a vino o libros, firmados por el delincuente.

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