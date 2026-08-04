Asesina a una mujer, mete su cadáver en una maleta y lo pasea por las calles de Atenas

Los detalles El detenido caminaba por Atenas con una maleta, como si nada, pero dentro llevaba a la mujer a la que acaba de asesinar. El cadáver de la víctima ha sido hallado, ya en descomposición, varios días después, dentro de un edificio abandonado.

El detenido caminó por Atenas con una maleta, como si nada, pero dentro llevaba a la mujer a la que acaba de asesinar. La han encontrado, ya en descomposición, varios días después, dentro de un edificio abandonado cerca de la capital de Grecia. Una persona sin hogar se ha topado con sus restos.

La víctima era Elisabeth Jane Ross, una escocesa de 38 años, que se dedicaba a ayudar a refugiados y personas sin hogar. El hombre ahora detenido por su asesinato es Sharif Ahmadzai, un boxeador residente en Grecia pero de origen afgano.

Ahmadzai está casado con una ciudadana estadounidense con la que tiene un hijo en común, cuya familia no aprobaba la relación. "Puedo asegurarles que mi hermano y mi cuñada nunca quisieron que se casaran", asegura la familia de la mujer.

La esposa del asesino y la víctima pudieron conocerse en su trabajo. La Policía investiga los posibles motivos del asesinato y barajan dos posibles motivos, entre ellos, un intento de robo o una agresión sexual. Las autoridades declararon que se habían encontrado "varias armas, algunas reales y otras falsas", en el domicilio del sospechoso.

Aunque Sharif se defiende diciendo que se la encontró ya muerta, después sacó dinero con sus tarjetas y usó su móvil haciéndose pasar por ella con sus familiares. El presunto asesino fue captado por las cámaras retirando dinero con tarjetas de varios cajeros automáticos. "Las tarjetas de crédito pertenecían a la señora Ross, eso fue clave para dar con él", aseguran fuentes policiales.

Además, los agentes también informaron de mensajes de texto enviados a su padre y otros familiares como deliberadamente engañosos. En los mensajes hablaba de su “necesidad de estar sola”. Un caso lleno de truculentas incógnitas que se tratan de esclarecer.

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