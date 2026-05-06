La Conferencia Episcopal ofreció a Vox reunirse hace un año y no obtuvo respuesta de la formación de Abascal

Los detalles El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, ha revelado que ofrecieron a Vox reunirse con ellos hace un año y que a día de hoy siguen sin tener respuesta.

El obispo Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), reveló que ofrecieron a Vox reunirse hace un año sin recibir respuesta. En un encuentro con periodistas, el presidente de la CEE, Luis Argüello, señaló que Vox centra su estrategia en la cuestión migratoria, buscando rédito electoral entre votantes de sectores populares. La Iglesia enfatiza la dignidad humana y el derecho de las personas a permanecer en su patria, aunque reconoce el derecho estatal a regular la inmigración. El concepto de "prioridad nacional" de Vox, que prioriza a españoles en ayudas públicas, ha sido criticado por la Iglesia, desatando la ira de Santiago Abascal, líder de Vox.

El obispo Francisco César García Magán, actual secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha revelado que hace un año ofrecieron a Vox reunirse con ellos, pero no obtuvieron repuesta de la formación de Santiago Abascal.

Preguntado sobre la virulencia de los ataques de Vox y la regulación de migrantes, el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado en un encuentro con periodistas que tiene la impresión de que "cada partido elige su estrategia pensado lo que le va a dar más rédito electoral". Y en este caso, ha afirmado que "Vox hace de la cuestión migratoria la cuestión central porque debe percibir que hay votantes que proceden de sectores como barrios populares que pueden creer que la inmigración les perjudica en el Estado del bienestar. Y prima eso sobre la religión". "Entendemos que hay una estrategia de que les viene bien a nivel electoral", ha añadido Argüello.

Así, ha destacado que "la Iglesia subraya con importancia la dignidad humana, que tiene una dimensión universal. Entendemos que en las formas de aplicación estatal del bien común aparecen tensiones en seguridad, sanidad, recursos públicos etc, pero para la Iglesia lo primero es combatir las causas para reconocer el derecho de las personas a estar en su propia patria". "Los estados tienen derecho a regular la inmigración, pero una vez que una persona está en un lugar, la dignidad humana prima sobre todo", explica Argüello.

"Tenemos relación en el ámbito local y provincial sin ningún tipo de problema", ha explicado Argüello sobre el partido de ultraderecha. "Otra cosa es el nivel nacional", ha matizado. Un punto en el que el secretario general de la CEE ha revelado que ofrecieron a Vox reunirse con ellos hace un año y que a día de hoy siguen sin tener respuesta.

El choque entre la CEE y la ultraderecha se producía hace una semanas después de que varios obispos defendieran la "prioridad del Evangelio" frente a la "prioridad nacional" y acusaran al líder de Vox de incurrir en "injurias".

El concepto de "prioridad nacional", pactado por Vox y el PP en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón, plantea dar preferencia a los españoles en el acceso a ayudas públicas. Es uno de los pilares del discurso xenófobo de la ultraderecha, que trata de extenderlo a otras instituciones.

García Magán era contundente esas semanas contra ese concepto. "La dignidad de la persona humana es intocable, irrenunciable y no se puede reducir", defendía añadiendo que "cuando se quiere anular, excluir o eliminar al otro, en eso, la Iglesia no está ni puede estar, ni estará nunca".

Esas palabras desataban la ira de Santiago Abascal, que llegaba a tildar en sus redes a García Magán de "personaje" y acusaba a la Iglesia de "priorizar el negocio". "Este personaje nunca se atreve a criticar al gobierno mafioso. Porque el gobierno le proporciona su negocio con la invasión. Y esa es su prioridad: el negocio. Y el desprecio profundo a los españoles que quieren defender su patria", escribía Abascal.

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