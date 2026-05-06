El juez Peinado rechaza archivar la causa contra Begoña Gómez y confirma que será juzgada por un jurado popular

Los detalles El magistrado rechaza los recursos de Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés y confirma la continuación del procedimiento por el trámite de la ley del jurado.

El juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, rechazando los recursos que solicitaban archivar la investigación y enviándola a un juicio por jurado popular. En abril, Peinado procesó a Gómez y cerró la instrucción. La defensa de Gómez presentó un informe que asegura que su cátedra no causó daños económicos, sino beneficios, con un superávit de casi 13.000 euros. El informe, firmado por Jesús Rodríguez Márquez, aborda una supuesta apropiación indebida de software. El juez propone juzgar a Gómez por tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida.

Juan Carlos Peinado mantiene abierta la causa contra Begoña Gómez, rechazando los recursos que pedían archivar la investigación e insistiendo en enviar a un juicio por jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno.

El juez procesó a Gómez y cerró la instrucción el pasado mes de abril. En un auto al que ha tenido acceso laSexta, Peinado rechaza los recursos de Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés.

Los recursos se presentaron contra la decisión de enviar el procedimiento a un tribunal de jurado, en la que pedían además archivar la causa, una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía.

En otro auto, Peinado rechaza el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la resolución dictada el pasado 2 de diciembre en la que se acuerda oficiar a la Escuela de Gobierno de la UCM sobre los requisitos para suscribir pliegos de condiciones técnicas en la institución.

Hace una semana, Begoña Gómez aportó un informe a la causa que asegura que su cátedra no causó daños sino beneficios. La defensa de la mujer del presidente del Gobierno presentó un informe pericial que concluye que su trabajo en la Universidad Complutense no solo no causó un perjuicio económico a la entidad pública, como sostiene la universidad, sino que hubo "un superávit" de casi 13.000 euros.

Se trata de un informe firmado por Jesús Rodríguez Márquez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, referido a una supuesta apropiación indebida del software que se creó en el seno de la cátedra que codirigió Begoña Gómez. Es el tercero que presenta esta defensa para avalar el trabajo de Begoña Gómez en lo relacionado con esta causa, en la que el pasado 11 de abril el juez dio por cerrada la instrucción y propuso juzgar a la mujer del presidente por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

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