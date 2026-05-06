Ahora

Caso Begoña Gómez

El juez Peinado rechaza archivar la causa contra Begoña Gómez y confirma que será juzgada por un jurado popular

Los detalles El magistrado rechaza los recursos de Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés y confirma la continuación del procedimiento por el trámite de la ley del jurado.

Begoña Gómez, mujer del presidente del GobiernoBegoña Gómez, mujer del presidente del GobiernoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Juan Carlos Peinado mantiene abierta la causa contra Begoña Gómez, rechazando los recursos que pedían archivar la investigación e insistiendo en enviar a un juicio por jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno.

El juez procesó a Gómez y cerró la instrucción el pasado mes de abril. En un auto al que ha tenido acceso laSexta, Peinado rechaza los recursos de Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés.

Los recursos se presentaron contra la decisión de enviar el procedimiento a un tribunal de jurado, en la que pedían además archivar la causa, una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía.

En otro auto, Peinado rechaza el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la resolución dictada el pasado 2 de diciembre en la que se acuerda oficiar a la Escuela de Gobierno de la UCM sobre los requisitos para suscribir pliegos de condiciones técnicas en la institución.

Hace una semana, Begoña Gómez aportó un informe a la causa que asegura que su cátedra no causó daños sino beneficios. La defensa de la mujer del presidente del Gobierno presentó un informe pericial que concluye que su trabajo en la Universidad Complutense no solo no causó un perjuicio económico a la entidad pública, como sostiene la universidad, sino que hubo "un superávit" de casi 13.000 euros.

Se trata de un informe firmado por Jesús Rodríguez Márquez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, referido a una supuesta apropiación indebida del software que se creó en el seno de la cátedra que codirigió Begoña Gómez. Es el tercero que presenta esta defensa para avalar el trabajo de Begoña Gómez en lo relacionado con esta causa, en la que el pasado 11 de abril el juez dio por cerrada la instrucción y propuso juzgar a la mujer del presidente por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Clavijo rechaza que el crucero afectado por hantavirus haga escala en Canarias y pide una "reunión urgente" con Sánchez
  2. Juicio por el caso mascarillas, en directo | Anticorrupción habla de una "organización criminal" conformada por Ábalos, Koldo y Aldama: "La prueba es abundantísima y demoledora"
  3. Trump suspende la misión para escoltar a buques en Ormuz y habla de "progresos" para alcanzar un acuerdo con Irán
  4. Miguel Ángel Rodríguez niega que el jefe de Seguridad de Ayuso le pasase las fotos de los periodistas de los que reveló sus datos
  5. Los recados de Borja Sémper al PP y Vox en su vuelta: "más educación" contra el insulto y la construcción de vivienda como "verdadera prioridad nacional"
  6. El monólogo de Marc Giró sobre las terapias de conversión a homosexuales: "¿No hemos quedado en que no hay que enrocarse en identidades férreas?"