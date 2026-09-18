Caos y tensión en el traslado de los migrantes de las playas al puerto de Ceuta: no todos tendrán plaza

Los detalles Los agentes tratan de custodiar a los migrantes por grupos hacia el campamento de acogida del puerto. Pero no todos conseguirán una plaza. Se espera que el asentamiento acoja a más de un millar de personas, y en las playas había miles.

El traslado de miles de migrantes desde las playas de El Trampolín y Benítez al puerto de Ceuta comenzó con caos y tensión. A las 7:00 de la mañana, la Policía Nacional llegó para trasladar a los migrantes, quienes habían esperado toda la noche. Alertados por compatriotas, muchos se movieron a estas playas, esperando ser realojados. La policía y la Guardia Civil desplegaron un fuerte dispositivo, pidiendo calma a los migrantes. Aunque el nuevo campamento en el puerto puede acoger a más de mil personas, había miles esperando. La Audiencia Nacional rechazó suspender el campamento, priorizando la seguridad de agentes y migrantes.

El traslado de los miles de migrantes que aún continuaban en las playas de El Trampolín y de Benítez al puerto de Ceuta ha comenzado a primera hora de este viernes con momentos de caos y de tensión.

Eran poco más de las 7:00 de la mañana cuando los furgones de la Policía Nacional han llegado a las playas donde miles de migrantes han esperado toda la noche por su traslado al puerto para poder conseguir una plaza en este nuevo espacio de acogida.

Estos días, los migrantes ya habían sido alertados por otros compatriotas a través de teléfonos móviles de que el realojo podría ser inminente y que se realizaría en estas playas. Así, muchos migrantes que hasta ahora permanecían en otros lugares de la ciudad autónoma, se movieron a El Trampolín y Benítez.

Esta mañana, ante el aviso recibido por un posible traslado hacia el campamento de acogida del puerto, la voz se ha corrido enseguida. A primera hora de la mañana, todo el mundo ha comenzado a salir de sus tiendas en El Trampolín echando a correr hacia Benítez.

La Policía ha tenido que efectuar disparos al aire

Acto seguido, han llegado alrededor de 20 furgones de la Policía Nacional y varias patrullas de la Guardia Civil mientras los migrantes esperaban despiertos en la playa. Ese fuerte dispositivo policial ha encerrado a cientos de migrantes en ambas playas, lo que ha provocado que muchos se agolparan junto a las escaleras de subida al paseo marítimo mientras la Policía les pedía calma y que se sentaran.

De esta manera, los agentes han comenzado a agrupar a los migrantes del Trampolín y Benítez en contingentes reducidos, de unas diez personas, para llevarlos a cuentagotas hacia el dispositivo de acogida del puerto evitando posibles avalanchas y para facilitar su entrada ordenada y proceder a su filiación.

Esta división ha provocado momentos de tensión cuando numerosos migrantes han intentado adelantarse para acceder antes al recinto y varios de ellos han roto a la carrera el cordón establecido por las fuerzas de seguridad. La situación ha obligado a intervenir a los agentes para recuperar el control y evitar que se produjera una avalancha.

Durante esos momentos se han empleado medidas disuasorias y se han efectuado dos disparos al aire. El episodio ha sido controlado en poco tiempo y el dispositivo ha podido continuar sin que se hayan producido nuevos altercados ni incidentes de mayor consideración.

No todos conseguirán una plaza

Al grito de "cuaje, cuaje", que significa algo así como "con tranquilidad", los policías han movilizado a los migrantes, quienes han pasado de tener caras de agobio tras pasar más de un mes malviviendo a la intemperie, a caras de cierto alivio con la esperanza de, por fin, poder dormir en una cama. Pero no todos conseguirán una plaza. Se espera que el asentamiento acoja a más de un millar de personas, y en las playas se estima que hay más de 3.000 de migrantes.

Tras restablecerse el orden, los migrantes han permanecido sentados en la carretera próxima al nuevo centro a la espera de que los agentes fueran autorizando su entrada de forma paulatina. El acceso se está realizando de manera escalonada y cada persona está siendo filiada antes de entrar.

En el nuevo campamento, ubicado en el muelle de Poniente del puerto de Ceuta, han estado trabajando para terminar la instalación de camas, la conexión de los aseos y la ducha y de una bomba de agua. Aunque las instalaciones todavía continúan siendo acondicionadas y no se encuentran terminadas completamente.

El traslado se produce después de que la Audiencia Nacional haya rechazado la medida cautelarísima pedida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de paralizar la puesta en marcha del campamento.

Tras frenar este miércoles la habilitación de dichas instalaciones, a la espera de resolver la petición cautelar, finalmente la Audiencia Nacional ha rechazado dicha medida, señalando que serán las disposiciones que adopte el Ministerio de Interior las que determinen las condiciones de seguridad de los agentes y para los propios migrantes.

El sindicato policial pedía suspender cautelarísimamente una orden del Ministerio de Transportes del pasado 5 de septiembre que acuerda "la utilización de aproximadamente 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta, para la instalación de un dispositivo temporal de acogida de personas migrantes, con capacidad aproximada de un millar de personas" hasta que se acreditara la seguridad.

Preocupación de Delegación del Gobierno ante la posibilidad de avalanchas

Fuentes de la Delegación del Gobierno han expresado su preocupación ante el riesgo de que se produzcan avalanchas durante el acceso al recinto, especialmente cuando se alcance el límite de capacidad y parte de las personas que participen en el traslado tengan que permanecer fuera.

En anteriores dispositivos de estas características, algunos de los migrantes que no han podido acceder a los recursos han tratado de entrar por la fuerza, lo que eleva la preocupación por la seguridad durante el operativo de este jueves.

La habilitación del dispositivo del puerto se produce además un día después de que la Audiencia Nacional levantara el veto a su utilización, después de que el tribunal hubiera paralizado cautelarmente su puesta en funcionamiento ante las dudas planteadas por su ubicación junto a infraestructuras consideradas estratégicas.

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