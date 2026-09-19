"Acordamos que las prioridades preferentes pasarían a normales": los audios de la reunión de crisis en el Ramón y Cajal tras el escándalo

Esta captura del sistema informático del Hospital Ramón y Cajal de Madrid demuestra que hubo cambios en la prioridad de las operaciones quirúrgicas

Los detalles Los responsables del hospital admitieron el famoso cambio en las listas de espera, según ha informado 'El País'. Los audios de la reunión de crisis horas después de estallar la polémica desmontarían la acusación de Isabel Díaz Ayuso al cirujano Luis Alberto Martos, uno de los médicos denunciantes del caso.

El Hospital Ramón y Cajal está en el centro de una polémica por alteraciones en las listas de espera de pacientes, afectando la gestión sanitaria en Madrid y a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Dos responsables del hospital habrían rebajado la gravedad de pacientes para mejorar ficticiamente las listas y cumplir con objetivos de productividad. El Gobierno madrileño acusó al cirujano denunciante, Luis Alberto Martos, de manipular las listas, pero documentación interna desmintió esta acusación. En una reunión, los responsables admitieron los cambios, justificándolos por recursos limitados y señalando que algunos cirujanos abusaban de la calificación de "preferente". Martos fue acusado de dañar la reputación del hospital, pero él defendió su postura, alegando ser víctima de represalias.

El Hospital Ramón y Cajal sigue en el foco de la polémica. Durante la semana han salido a la luz diferentes informaciones acerca de cambios en las listas de espera de pacientes que vuelven a poner en jaque a la gestión de la sanidad en Madrid y por ende, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Dos responsables habrían rebajado la gravedad de pacientes que necesitaban una cirugía para mejorar de forma ficticia la situación de sus listas y cumplir con los objetivos de productividad que marca la Consejería de Sanidad, adelantó 'El País'.

El Gobierno madrileño acusó el pasado este miércoles al cirujano que denunció los cambios en las listas de espera del hospital de haberlas manipulado él mismo "para trabajar menos". Sin embargo, laSexta conseguía acceder a documentación interna que desmontó su argumento. Horas después, se celebraba una reunión de crisis en el Ramón y Cajal, uno de los hospitales públicos más grandes de la región, en la que se grabó un archivo de audio que podría cambiarlo todo.

Los responsables del hospital admitieron el famoso cambio en la lista de espera, según ha informado 'El País', que ha obtenido el audio en cuestión. Este desmontaría la acusación de la presidenta 'popular' al cirujano Luis Alberto Martos, uno de los médicos denunciantes de un caso que ha afectado a 57 pacientes que habían sido catalogados como "prioritarios" y que, tras lo ocurrido, pasaron a "normal".

"Acordamos que las prioridades preferentes pasarían a normales", sostuvo uno de los mandos de las instalaciones, quien además defendió como legítima la acción. En esta reunión, según informa el citado medio, asistieron los dos jefes señalados por los cambios, el director médico Rafael Martínez, y Basilio de la Torre, jefe de servicio, además de un tercero que dijo haber intervenido, el subdirector quirúrgico del centro, Enrique Aracil. A su vez, También estuvo presente el médico Martos y otros 50 compañeros.

El archivo de audio dejaría claro que los jefes que se dirigieron al grupo fueron partícipes en el cambio de las listas de espera, quienes aseguraron haber avisado de las modificaciones a algunos médicos, pero no a todos. Asimismo, señalaron que estos cambios eran legítimos porque "algunos cirujanos abusan de la calificación de los pacientes como preferentes".

Durante la misma sesión, estos responsables reconocieron que el equipo "está fallando estrepitosamente" haciendo referencia a los tiempos para operar a pacientes, que no se cumplen como establece el objetivo que marca la Consejería de Sanidad. Por su parte, negaron totalmente que el motivo de estos cambios fuera económico.

Por su parte, el subdirector quirúrgico del centro sostuvo que esta acción se dio porque se habían percatado de que algunos diagnósticos preferentes eran, a su juicio, incorrectos: "Después de mucho darles vueltas en cuanto a la equidad y tal, y con el criterio médico de un traumatólogo, que es el jefe de servicio, acordamos que las prioridades preferentes pasarían a normales", explicó al equipo.

"La demanda es muy grande y los recursos, limitados"

Ante estas palabras, la doctora Susana Alonso, pareja de Martos, dijo: "No pueden cambiar el criterio del cirujano sin contar con él", a lo que Basilio de la Torre contestó: "Se cambió porque no podíamos mantener enfermos preferentes con diagnósticos convencionales 200 días, eso es un tema legal".

Tras preguntar Alonso si se había comunicado la decisión tanto a pacientes como al cirujano, se respondió: "Hablé con algunos de los cirujanos, no con todos, con el jefe de la sección de miembro inferior y con algunos, hay gente que me dijo, 'mira lo estaba poniendo pensando que se podía operar antes'. Los recursos son los que son. La demanda es muy grande y los recursos que yo tengo son limitados".

Por su parte, otro de los compañeros pidió que se rectificaran las palabras de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre Martos tras asegurar que este "manipulaba de forma regular la prioridad de esos pacientes". "Yo no sé si eso merece una excusa pública de la dirección. Acusan al doctor Martos de que él manipula las listas de espera para operar a pacientes más sencillos, no es cierto, yo creo que no es cierto. Y si el resto de mis compañeros creen que eso no es cierto, deberían emitir una nota o una comunicación con la consejera para rebatir esa afirmación que hizo".

Sin embargo, Rafael Martínez, director médico, se negó: "Estamos ahora mismo en una situación, como os decía, en la que esto tiene una trascendencia obviamente, que ya sale fuera del hospital, y a partir de ahí ya hay cuestiones de enfrentamiento político, mediático. Yo no voy a entrar ni a valorar ni a desmentir ni a afirmar las declaraciones de la consejera, igual que no comparto pues lo que me dice el doctor Martos, que me llama mentiroso varias veces, pues no lo comparto y no voy a entrar a discutir esa cuestión". A su vez, añadió una acusación a Martos por haber "dañado la reputación" del hospital.

"El paso que ha dado el doctor Martos supone poner en entredicho y en cuestión el nombre del hospital", agregó, a lo que Martos, que seguía presente, contestó: "Es un desprestigio para usted y para el doctor De la Torre que salen en los papeles", y añadió: "El culpable es usted, no se equivoque. A mí me están ahora machacando porque hay que matar al mensajero".

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