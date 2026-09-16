Ceuta vive otra noche de tensión con altercados y peleas en la playa de El Trampolín

Noche de altercados y peleas en la playa de El Trampolín

Los detalles Según ha podido saber laSexta, la Policía se acercó a la playa para buscar a quien había apuñalado en la cara a uno en la playa de Benítez. Las imágenes muestran las heridas que tienen algunos migrantes tras los altercados.

La playa de El Trampolín sigue sin recuperar la normalidad tras la llegada masiva de migrantes hace 45 días. Recientemente, se han producido altercados y peleas, resultando en un detenido. La Policía investiga un apuñalamiento ocurrido en la playa de Benítez. La zona, que antes era un arenal urbano, se ha transformado en una mini ciudad con mezquitas, puestos de comida y un zoco, albergando a cientos de migrantes que no planean marcharse. Los vecinos denuncian el constante ruido nocturno, con peleas y consumo de alcohol y drogas. Muchos migrantes recorren largas distancias para conseguir comida en El Trampolín.

Cuarenta y cinco días después de la entrada masiva de migrantes, la playa de El Trampolín continúa sin recuperar la normalidad. Es más, esta noche se han vuelto a vivir momentos de tensión con altercados y peleas, que ha acabado con dos detenidos.

Según ha podido saber laSexta, la Policía se acercó a la playa para buscar a quien había apuñalado en la cara a uno en la playa de Benítez. Además, las imágenes a las que ha accedido laSexta, muestran las heridas que tienen algunos migrantes tras los altercados.

Esta noche se han producido dos detenciones, una de ellas por un presunto allanamiento de morada y otra por una agresión con arma blanca. La agresión se produjo en la zona de El Trampolín. El presunto autor atacó a un menor de edad (17) con un arma blanca, causándole graves lesiones en la cara, según informa la Policía Nacional a laSexta.

Noche de altercados y peleas en la playa de El Trampolín

La playa de El Trampolín ha pasado de ser el típico arenal urbano a una mini ciudad que acoge a cientos de migrantes que llegaron el pasado 30 de julio en la entrada masiva. Lejos de tener la intención de irse, los migrantes están tan acampados en la zona que ya se puede encontrar una mezquita, puestos de comida o incluso un zoco.

El ir y venir de gente en la playa es continuo y el ruido también con muchos de ellos cantando y gritando. Los vecinos de la zona denuncian que "están continuamente toda la noche con movimiento de personas".

A medida que pasa la noche, el ruido va aumentando: "Hay mucho alcohol, mucha droga y suele haber peleas", contó esta semana Emilio a laSexta, quien denunció que hay noches en las que son varias las peleas que tienen que escuchar desde sus casas.

De hecho, son muchos los migrantes que durante el día tienen que acercarse a El Trampolín para poder comer. Muchos tienen que recorrer nueve kilómetros desde el polígono de El Tarajal para poder conseguir algo de comida para subsistir.

Benítez, el nuevo El Trampolín

Además de El Trampolín, los migrantes también han elegido la playa de Benítez para poder montar de nuevo un asentamiento. Los migrantes han vuelto a montar las chabolas después de que un grupo de exaltados las quemase.

Lo que empezaron siendo un par de chabolas, ahora ya se conoce como el nuevo El Trampolín. En el campamento, cuentan con cocinero, barbero y construcciones de lo más ingeniosas, como una en la que han decidido poner tierra y césped como 'tejado' protector del sol.

Muchos de los recién llegados vienen de otras zonas de la ciudad en busca de seguridad. Hay quien expresa que sus heridas no son de la Policía, sino de personas de Marruecos.

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