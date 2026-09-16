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Sesión de control

Sánchez y Feijóo se acusan de querer "cronificar" la crisis de Ceuta y el PP señala la "parsimonia" del Gobierno en su resolución

Los detalles El presidente del Gobierno ha acusado al PP de "poner palos en las ruedas" a la respuesta de Moncloa ante la crisis migratoria. Además, ha afeado a los 'populares' que suspendieran en el Parlamento Europeo el acuerdo de asociación con Marruecos este mismo martes.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo
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Un mes y medio después del inicio de la crisis migratoria, la situación en Ceuta ha vuelto a protagonizar la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Una situación ante la cual, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han acusado mutuamente de querer "cronificar".

El jefe de los 'populares' ha arrancado la sesión de control preguntando a Sánchez por sus gestiones para tratar de agilizar la devolución de los miles de migrantes que siguen en la ciudad autónoma. "¿Cuándo fue la última vez que habló usted con las autoridades marroquíes? Lo digo porque ayer Marruecos dijo en el Parlamento Europeo que están dispuestos a recibir de regreso a todos los migrantes que cruzaron el 30 de julio. ¿Por qué quiere seguir cronificando esta crisis?", ha cuestionado.

Ante esta pregunta, Sánchez ha acusado al PP de "poner palos en las ruedas" a la respuesta de Moncloa ante la crisis migratoria. Además, ha afeado a los conservadores que suspendieran en el Parlamento Europeo el acuerdo de asociación con Marruecos este mismo martes.

Por su parte, Feijóo ha insistido recordando al jefe del Ejecutivo que Marruecos volvió a ratificar este martes a los eurodiputados que está dispuesto a aceptar a todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta, incluidos menores y ciudadanos de terceros países. Por eso, ha preguntado a Sánchez si ese proceso no se produce "porque no quiere", porque busca "cronificar el problema" o porque "es un incompetente".

Ante estas acusaciones, Pedro Sánchez ha respondido asegurando que la cronificación de la crisis es algo pretendido por el Partido Popular y por su patriotismo "de quita y pon", afirmando que sus propuestas para Ceuta son "una fachada".

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