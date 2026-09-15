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las polémicas de Ayuso

El PP veta en la Asamblea la comparecencia del CEO de Planifica Madrid, implicado en la compra del ático del Gobierno de Ayuso

Los detalles Más Madrid y PSOE habían solicitado la explicaciones de Pedro Corbalán. Ambos partidos han calificado la decisión de escándalo y han acusado al Gobierno madrileño de falta de transparencia.

Del ático secreto al chalé de la sierra: las polémicas sobre el uso de recursos públicos por parte de Ayuso
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El PP ha vetado en la Asamblea la comparecencia del CEO de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, implicado en la compra del ático del Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Más Madrid y PSOE habían solicitado sus explicaciones ante los diputados. Ante el rechazo en la Mesa de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, han calificado la decisión de escándalo y han acusado al Gobierno madrileño de falta de transparencia.

También habían pedido la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien lo hará este jueves en el Pleno a petición propia sobre este tema, con lo que recaen en él todas las explicaciones sobre la compra del ático por 6,3 millones de euros para, según dijeron, oficina para Ayuso, pese a que la vivienda no tiene licencia para ello.

En este caso, y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (artículo 210), la Mesa ha considerado que la petición de comparecencia "no procede para su inclusión en el orden del día de la Comisión en este momento, atendiendo a la organización y planificación de sus trabajos".

Por su parte, desde Más Madrid han indicado que en el momento en el que estaba reunida la Junta de Portavoces y ha querido activar el PSOE la comparecencia, la presidenta de la Comisión, Yolanda Ibarrola (PP), "se ha acogido a una norma que efectivamente existe pero que nunca se aplica" según la cual la Mesa "tiene que votar" si se incluye.

El diputado de Más Madrid Juan Varela ha insistido en que Pedro Corbalán es el "responsable directo" de la compra de ese ático y ha criticado el "veto" a que acuda por parte del PP.

"Seguiremos en las próximas comisiones intentando activar esta comparecencia. Me temo que nos lo van a volver a negar", ha indicado, y ha añadido que valoran también ausentarse de la sesión del 21 de septiembre como protesta por la "decisión autoritaria y absolutamente improcedente".

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