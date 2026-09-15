El PP de Feijóo guarda silencio y el asturiano defiende al alcalde de Oviedo: el significado de las reacciones tras exculpar una agresión fascista

Los detalles Mientras el presidente del PP Oviedo se alegra de que "esto sea una anécdota en unas fiestas", los dirigentes populares apuestan por no abrir la boca. Ni apoyan ni desacreditan a Alfredo Canteli, que defendió a los agresores de dos activistas de izquierdas.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha generado polémica al minimizar una agresión fascista y homófoba sufrida por dos activistas de izquierdas durante las fiestas locales. Los agredidos defendían una bandera LGTBIQ+ de un grupo de ultras de derechas, pero Canteli los describió como "chavales" y pidió escuchar ambas versiones de los hechos. El PP asturiano, incluido Mario Arias y José Agustín Cuervas-Mons, ha respaldado al alcalde, mientras que Vox ha defendido a los agresores. A nivel nacional, el PP ha mantenido silencio, evitando pronunciarse sobre el incidente. Sin embargo, la población ha mostrado su rechazo a la violencia con manifestaciones.

Alfredo Canteli excusó a un grupo de ocho fascistas que acababan de dar una paliza a dos activistas de izquierdas en plena celebración de las fiestas. Sin embargo, ahora que ha saltado la polémica, el alcalde de Oviedo prefiere guardar silencio. El PP nacional también, y hablamos de una agresión fascista y homófoba.

Los agredidos protegían una bandera LGTBIQ+ de ocho ultras de derechas, pero para el alcalde de Oviedo "son chavales" y no "mala gente". Es más, pidió que se escucharan las dos versiones de una paliza.

El PP asturiano justifica al alcalde de Oviedo

El alcalde tiene sus palmeros. Personas que han llegado a justificar la violencia sucedida para apoyarlo. Es el caso del segundo en el Ayuntamiento y presidente del PP Oviedo, Mario Arias, que comparte discurso jurásico con Canteli. "Me alegro de que esto sea una anécdota en unas fiestas en las que miles y miles de personas pasan por nuestra ciudad", ha asegurado en 'Radio Asturias'.

A él se ha sumado el diputado popular y vicepresidente segundo en el parlamento asturiano, José Agustín Cuervas-Mons. Considera que las palabras del alcalde de Oviedo no son desafortunadas porque habla de "follones que se producen en las fiestas".

Sin olvidar a Vox, pues su líder en Asturias ha mantenido que los agresores tienen "más razón que un santo".

Lo que muestran las reacciones y el silencio

Mientras que el Partido Popular a nivel nacional sigue calladito. Porque las reacciones a la violencia están escanciando a cada uno, también cuando son silencios.

Durante dos días, laSexta ha intentado preguntar al líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, pero ha sido imposible. En cuanto escucha el tema, guarda silencio y se aleja de los micrófonos. Lo mismo ha ocurrido con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez-Almeida, que no pronuncia palabra para decir si considera acertadas las declaraciones del alcalde de Oviedo.

Así, silencio a nivel nacional y en Asturias el presidente popular que condenó la agresión en un tuit hace tres días, no ha vuelto a pronunciarse. Tampoco después de las declaraciones del presidente del PP en Oviedo, que ha criticado a uno de los agredidos, que pertenece a la congregación municipal.

"Es una persona que vivió de generar tensión con nosotros. También cuando nosotros pasamos por circunstancias similares, de otra manera, o parecidas, pues que también tengan la misma sensibilidad que tenemos los demás ", ha dicho. Ha comparado unos pitidos contra el polémico alcalde en 2022, estando uno de los agredidos en la corporación municipal, con pegar patadas en la cabeza a una persona al grito de "maricón".

Porque para el presidente en Oviedo la víctima no es ningún ejemplo de paz solo porque se enfrentaron en varias ocasiones durante los plenos del Ayuntamiento. Uno como oposición, el otro como edil.

Mientras esperamos a que el PP nacional se pronuncie, Vox defiende que estas cosas antes de Pedro Sánchez no pasaban. En este país en el que se detenía, torturaba y fusilaba a homosexuales.

Por suerte, la gente en la calle sí condena, sin matices, esta agresión: Lo pudimos ver el pasado fin de semana con manifestaciones y volveremos a verlo este sábado en Oviedo en una nueva concentración.

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