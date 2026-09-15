Una agresión fascista en Oviedo grabada, pero sin detenciones: la Policía necesita tiempo para localizarlos y detenerlos a la vez

Los detalles Los investigadores quieren armar un atestado policial muy sólido. Además, hacer una detención simultánea de los ocho agresores es fundamental para evitar avisos que acaben en huidas o en la destrucción de pruebas.

Cinco días después de que ocho fascistas agredieran a dos activistas de izquierdas en Oviedo, aún no se han producido detenciones, a pesar de que el ataque homófobo fue grabado en vídeo. La pregunta que resuena entre los afectados y habitantes es por qué no hay detenidos. Según laSexta, la policía busca armar un atestado sólido antes de actuar, evitando precipitaciones. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha justificado la agresión, describiendo a los atacantes como "chavales" y no "mala gente". La policía trabaja en la localización y detención simultánea de los agresores para evitar huídas o destrucción de pruebas, un proceso que requiere tiempo y verificaciones tecnológicas.

Cinco días han pasado desde que, sin mediar palabra y en plenas fiestas de Oviedo, un grupo de ocho fascistas agrediera a dos activistas de izquierdas. Un ataque de extrema derecha y homófobo, pues las víctimas de la paliza solo intentaban proteger una bandera LGTB+ mientras les daban patadas al grito de "maricón". Cinco días y todavía no se han producido detenciones.

Por ello, es normal que una de las preguntas que más se repita entre los afectados y los habitantes de Oviedo sea por qué no hay detenidos. Sobre todo si se tiene en cuenta que la agresión y sus protagonistas están grabados en vídeo.

La respuesta, según ha podido saber laSexta, es clara: se quiere armar un atestado policial sólido sobre los ocho ultras. Pero para poder hacerlo, lo más importante es no precipitarse. Es fundamental para una buena resolución de lo ocurrido, aunque la polémica social apremia.

Sobre todo después de que el propio alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, justificase la paliza a los dos activistas, uno de ellos miembro de la corporación municipal. Según dijo, los atacantes "son chavales" y no "mala gente".

Localizar y detener a los ocho a la vez

Volviendo a la investigación y los posibles arrestos, hay que resaltar que los protocolos a emplear por los agentes llevan su tiempo. Más cuando hablamos de un ataque con varios agresores, como es este caso, donde se busca una detención simultánea. Es lo preferible para evitar, por ejemplo, que el primer arrestado avise a otros y que, con ello, se propicien huidas o la destrucción de pruebas.

Localizar a estos individuos, aunque existan imágenes de lo ocurrido en las fiestas de Oviedo, es complejo. Primero, un perito informático tiene que verificar las imágenes. Después, pueden ocurrir dos cosas: que por los rasgos o por testigos se localice a alguno o que no. En cualquier caso, habría que pedir verificaciones como una triangulación de móviles que verifiquen que los titulares estuvieron en ese punto exacto a la hora de la agresión.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido