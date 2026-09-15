Feijóo se pone en modo campaña y olvida disimular su parecido a Vox: de desnacionalizar migrantes a un compromiso inverosímil en vivienda

Los detalles El líder del PP ha prometido desbloquear un millón de viviendas en su primer Consejo de Ministros en un plan que contiene todas las recetas clásicas de la derecha para el mercado inmobiliario: más suelo y menos impuestos.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto retirar la nacionalidad a migrantes nacionalizados que delincan, una medida alineada con discursos de ultraderecha. Además, Feijóo ha prometido desbloquear un millón de viviendas en su primer Consejo de Ministros, promoviendo más suelo y menos impuestos. Ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por no abordar problemas como la crisis migratoria en Ceuta y el acceso a la vivienda, acusándolo de protegerse políticamente. Feijóo se compromete a colaborar con ayuntamientos y comunidades autónomas para fomentar la vivienda pública y reducir un 60% los impuestos sobre la vivienda.

Cada vez es más difícil distinguir el discurso del PP del de Vox, sobre todo con los migrantes. El líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una propuesta clásica de la ultraderecha: si llega a gobernar, los migrantes nacionalizados que delincan serán despojados de la nacionalidad.

"Cuando se quiebra la confianza porque a la persona a la que le hemos otorgado la nacionalidad pertenece a una banda criminal, a una banda terrorista, es reincidente en delitos graves —como abusos sexuales, violaciones o asesinatos—, lógicamente, tiene que saber que esa confianza se quiebra y que la nacionalidad será retirada", ha dicho Feijóo.

Y no es la única propuesta que ha hecho el líder del PP. También ha prometido desbloquear un millón de viviendas en su primer Consejo de Ministros. El plan contiene todas las recetas clásicas de la derecha para el mercado inmobiliario: más suelo y menos impuestos.

"Construcción, un millón de viviendas más, seguridad jurídica, una nueva ley del suelo y una ley antiokupación", ha anunciado Feijóo, tras lo que ha prometido "menos trámites" y "menos impuestos para los jóvenes de menos de 35 años".

Feijóo ha afirmado que el problema de la vivienda y otras crisis como la migratoria de Ceuta son "un fallo sistémico" de lo que está viviendo España, donde el Gobierno es causante del "abandono de los asuntos principales que afectan a los ciudadanos".

Así, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de dedicarse solo "a protegerse a sí mismo" y a "conseguir los votos que necesita para mantenerse de forma precaria". Todo ello en lugar de dedicarse a "solucionar los problemas" de millones de ciudadanos. "Lo vemos en Ceuta, lo vemos en la carestía de la vida, lo vemos en la educación", ha agregado.

"Mi proyecto para España es acabar con este abandono y con esta desprotección", ha apuntado el líder 'popular', quien ha destacado que cuando llegue a Moncloa se sentará con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas para crear un pacto que fomente la vivienda pública, protegida y de colaboración pública-privada y para bajar un 60% los impuestos que graban la vivienda.

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