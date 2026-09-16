Tres muertos al estrellarse un helicóptero de noticias en Los Ángeles mientras grababa otro accidente

Equipos de emergencia trabajan en el lugar tras el desplome de un helicóptero cerca de un accidente de autobús en Chatsworth, un barrio de Los Ángeles

Los detalles Según informa 'Los Angeles Times', la zona ya estaba repleta de policías, bomberos y medios de comunicación debido al accidente del autobús. El helicóptero cubría noticias para NBCLA y Telemundo 52.

Un helicóptero se estrelló en Chatsworth, en las afueras de Los Ángeles, causando la muerte de tres personas y dejando a una herida, además de provocar un incendio que fue rápidamente extinguido por los bomberos. El accidente afectó a grandes contenedores de carga y cuatro vehículos, generando una notable columna de humo. Aunque no se ha confirmado oficialmente la actividad del helicóptero ni las causas del siniestro, medios locales sugieren que era una aeronave de prensa. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación han comenzado la investigación del incidente.

Tres personas murieron cuando un helicóptero de noticias de NBC4 se estrelló y se incendió el martes por la noche en Chatsworth, no muy lejos de un grave accidente en el que se vio involucrado un autobús de Metro y que también dejó tres muertos.

Según informa 'Los Angeles Times', la zona ya estaba repleta de policías, bomberos y medios de comunicación debido al accidente del autobús cuando se produjo una bola de fuego y la gente escuchó una fuerte explosión a pocas cuadras de distancia.

La presentadora de noticias de NBC4, Colleen Williams, confirmó alrededor de las 9 de la noche que el helicóptero número 4 de la cadena se había estrellado. Anteriormente, había informado a los televidentes que la cadena había perdido contacto con su equipo en el aire.

Según un comunicado del Departamento de Bomberos de la ciudad (LAFD, por sus siglas en inglés), el helicóptero se estrelló en el barrio de Chatsworth, afectando grandes contenedores de carga y cuatro carros y dejando un incendio que provocó una alta columna de humo. Los bomberos informaron de que el incendio ya ha sido extinguido.

Según el mismo comunicado, tres personas fueron declaradas como fallecidas en el lugar del accidente, mientras que otra persona fue transportada a un hospital local, sin dar más detalles sobre su condición.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación investigarán los hechos, según informó el cuerpo de bomberos.

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