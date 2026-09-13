Los vecinos de El Trampolín denuncian el caos en la playa por los migrantes: "Hay mucho alcohol, mucha droga y suele haber peleas"

Los detalles Vecinos como Emilio explican que no pueden dormir debido al enorme ruido que hacen los migrantes durante las noches, en muchas ocasiones por altercados que se producen.

Desde hace mes y medio, las noches de Emilio y sus vecinos cerca de la Playa del Trampolín son un calvario debido a un ruido ensordecedor que les impide dormir. La falta de luz agrava la situación, ya que las farolas son destruidas para cargar móviles, dejando a la zona a oscuras. El constante ir y venir de personas en la playa, junto con el ruido de cantos y gritos, altera la tranquilidad. El ambiente empeora con el consumo de alcohol y drogas, desencadenando peleas que los vecinos deben soportar desde sus hogares. Emilio, agotado, recurre a pastillas para sobrellevar las noches en vela.

La noche de Emilio empieza siempre igual desde hace mes y medio. Y, como la de él, la de todos los vecinos cercanos a la Playa del Trampolín con un enorme ruido que les impide conciliar el sueño.

Para empezar, los vecinos denuncian la falta de luz. "Estamos en el nuevo Trampolín. Estamos con cero luz, no ves a nadie. Estamos sin luz como todas las noches, no se ve nada y esto es un peligro. Todos los días tenemos que llamar", denuncia Emilio.

El ir y venir de gente en la playa es continuo y el ruido también con muchos de ellos cantando y gritando: "Están continuamente toda la noche con movimiento de personas".

A medida que pasa la noche, el ruido va aumentando: "Hay mucho alcohol, mucha droga y suele haber peleas". Emilio denuncia que hay noches en las que son varias las peleas que tienen que escuchar desde sus casas.

Porque para los vecinos de esta zona ya son más de 40 noches sin sueño, en alerta: "Estoy tomando medicación para dormir". Y él entiende que es lo que hay, pero ya no puede más.

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