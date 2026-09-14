Ahora

Cerca de la Cruz Roja

Benítez, el nuevo Trampolín: así es el nuevo asentamiento de migrantes en Ceuta que no para de crecer

Las causas La cercanía de las duchas ha propiciado que muchos se hayan desplazado hasta esa playa. Además, está cerca del punto donde Cruz Roja reparte comida a diario.

Playa de Benítez
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La cercanía de las duchas ha propiciado que el asentamiento en la playa de Benítez, en Ceuta, haya resurgido. Los migrantes han vuelto a montar las chabolas después de que un grupo de exaltados las quemase. Pese a que este lunes han cortado el agua de esas duchas, no queda ni un trozo de arena libre.

Así, lo que empezaron siendo un par de chabolas, ahora ya se conoce como en nuevo Trampolín. En el campamento, cuentan con cocinero, barbero y construcciones de lo más ingeniosas, como una en la que han decidido poner tierra y césped como 'tejado' protector del sol.

Muchos de los recién llegados vienen de otras zonas de la ciudad. Ayub, por ejemplo, que estaba en Rosales, cuenta que se ha movido porque allí "hay muchos problemas y militares". Su historia es la de muchos que buscan seguridad. Hay quien expresa que sus heridas no son de la Policía, sino de personas de Marruecos.

Además, a nivel logístico, la playa está cerca de la zona donde la Cruz Roja reparte comida a diario y está cerca también del centro de la ciudad. Así, Benítez se ha convertido en el nuevo asentamiento improvisado que no para de crecer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Más de 800 migrantes duermen por primera vez en una cama desde el 30 de julio: así es el asentamiento de Los Rosales
  2. Suecia vira a la izquierda: el Partido Socialdemócrata gana las elecciones, con el 94% escrutado
  3. ¿La IA, un riesgo real para la vida?: "Si los que la entrenan dicen que puede acabar con la humanidad es que el peligro está ahí"
  4. El dolor tras el odio reúne a una víctima de ETA y al terrorista que mató a su familia: "Quiero mirarle a los ojos y pedirle perdón"
  5. Asesinan a una estudiante española de 21 años que estaba de intercambio universitario en México
  6. El avance hutí en Yemen eleva la tensión en Oriente Medio y ya miran hacia Arabia Saudí: "Habrá acciones más masivas y severas"