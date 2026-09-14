Benítez, el nuevo Trampolín: así es el nuevo asentamiento de migrantes en Ceuta que no para de crecer

Las causas La cercanía de las duchas ha propiciado que muchos se hayan desplazado hasta esa playa. Además, está cerca del punto donde Cruz Roja reparte comida a diario.

El asentamiento en la playa de Benítez, Ceuta, ha resurgido tras ser destruido por un grupo de exaltados. Los migrantes han reconstruido sus chabolas, aprovechando la cercanía de las duchas, aunque el agua ha sido cortada. El lugar, conocido ahora como el nuevo Trampolín, cuenta con servicios como cocinero y barbero, y construcciones ingeniosas para protegerse del sol. Muchos migrantes, como Ayub, han llegado desde otras partes de la ciudad buscando seguridad. La ubicación es estratégica, cercana a donde la Cruz Roja distribuye comida y al centro urbano, lo que facilita su crecimiento.

La cercanía de las duchas ha propiciado que el asentamiento en la playa de Benítez, en Ceuta, haya resurgido. Los migrantes han vuelto a montar las chabolas después de que un grupo de exaltados las quemase. Pese a que este lunes han cortado el agua de esas duchas, no queda ni un trozo de arena libre.

Así, lo que empezaron siendo un par de chabolas, ahora ya se conoce como en nuevo Trampolín. En el campamento, cuentan con cocinero, barbero y construcciones de lo más ingeniosas, como una en la que han decidido poner tierra y césped como 'tejado' protector del sol.

Muchos de los recién llegados vienen de otras zonas de la ciudad. Ayub, por ejemplo, que estaba en Rosales, cuenta que se ha movido porque allí "hay muchos problemas y militares". Su historia es la de muchos que buscan seguridad. Hay quien expresa que sus heridas no son de la Policía, sino de personas de Marruecos.

Además, a nivel logístico, la playa está cerca de la zona donde la Cruz Roja reparte comida a diario y está cerca también del centro de la ciudad. Así, Benítez se ha convertido en el nuevo asentamiento improvisado que no para de crecer.

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