Caminar nueve kilómetros hasta el Trampolín por una ración de comida: el duro día a día de cientos de familias migrantes para subsistir en Ceuta

Los detalles Desde hace una semana, la ONG Luna Blanca ha dejado de repartir comida en el polígono de El Tarajal, donde residen estas familias. Ante esta situación, muchas familias tienen que desplazarse hasta la playa del Trampolín.

La situación de los migrantes en Ceuta sigue siendo crítica un mes y medio después del inicio de la crisis humanitaria. laSexta ha constatado que las familias recorren diariamente nueve kilómetros para conseguir comida. Desde hace una semana, tras el cese de la ayuda de la ONG Luna Blanca, estas personas, incluidas madres con bebés, caminan desde El Tarajal hasta la playa del Trampolín, un trayecto de más de dos horas. Al llegar, deben esperar en largas colas para recibir una ración básica de alimentos. Tras más de cinco horas, regresan al campamento con lo mínimo para subsistir.

La situación de los miles de migrantes que siguen en Ceuta un mes y medio después del inicio de la crisis humanitaria sigue siendo crítica. laSexta lo ha podido comprobar en primera persona acompañando a las familias que, cada día, tienen que recorrer nueve kilómetros para poder conseguir algo de comida para subsistir.

A las cuatro de la tarde, estas familias emprenden una larguísima caminata para poder recoger sus raciones de comidas. Muchas de estas familias lo hacen con bebés a cuestas.

Lo hacen desde hace una semana, cuando, por falta de ayuda económica, la ONG Luna Blanca dejó de repartir comida en el polígono de El Tarajal, donde residen estas familias.

"No hay nadie que nos reparta alimentos y tenemos que venir con los niños andando desde El Tarajal", explica una madre. Ante esta situación, tardan más de dos horas en recorrer unos cuatro kilómetros y medio hasta llegar a la playa del Trampolín. "El camino es largo y pesado, tenemos que parar varias veces", relata esta misma mujer.

Al llegar, los migrantes tienen que hacer un alarga cola para tener acceso a su ración, que está compuesta de un trozo de pan, una botella de agua, un zumo, un paquete de galletas y queso en lonchas. "No nos importa hacer el esfuerzo para poder llevarnos algo a la boca", relata otra mujer mientras hace cola para adquirir alimentos.

Estas familias no regresan hasta el campamento donde están asentados hasta más allá de las nueve de la noche. Lo hacen tras más de cinco horas caminando y con una bolsa que apenas incluye lo necesario para subsistir.

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