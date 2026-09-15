Los primeros correos que avisaron del falseamiento de listas de espera en el Ramón y Cajal que habría permitido cobrar pluses al servicio

Los detalles Una médica de traumatología pediátrica pidiendo explicaciones a su jefe al no entender que a su paciente, de tan solo tres años, se le hayan cambiado la prioridad de preferente a normal.

Dos cirujanos del hospital Ramón y Cajal alertaron sobre el cambio de preferencia en pacientes, lo que afectaba las listas de espera. laSexta accedió a correos que muestran cómo una médica de traumatología pediátrica cuestionó a su jefe tras cambiar la prioridad de un paciente de tres años de preferente a normal. El jefe respondió que podían seguir anotando pacientes como preferentes, pero advirtió que debían ser operados en 90 días para evitar notificaciones de la Consejería. Los cirujanos explicaron que eliminar preferentes ayudaba al hospital a cumplir objetivos de lista de espera y cobrar pluses contractuales.

Al menos serían dos los cirujanos del Ramón y Cajal que alertaron del cambio de preferencia en los pacientes. laSexta ha tenido acceso a los primeros correos que avisaron del falseamiento en las listas de espera de ese hospital madrileño.

El correo es el de una médica de traumatología pediátrica pidiendo explicaciones a su jefe al no entender que a su paciente, de tan solo tres años, se le hayan cambiado la prioridad de preferente a normal. Tras recibir una respuesta que no le convence envió un segundo correo en el que afirma no entender las explicaciones para ese cambio.

laSexta ha podido hablar este martes con esa médica que detectó cómo se cambiaba un caso de preferente a normal. Tras su queja al jefe del servicio de traumatología, este le contestó que podían seguir anotando a los pacientes como preferente que así lo consideren, pero les advirtió que si lo hacían había que operarlos antes de 90 días y si no tendría consecuencias.

"Si no son operados en ese plazo, la dirección recibe notificación por parte de la Consejería", se puede leer en ese correo, a lo que añadió: "Por eso, evitad en la medida de lo posible anotarlos como preferentes (…) Y el estudio preoperatorio se pide como preferente".

Los primeros correos que avisaron del falseamiento de listas de espera en el Ramón y Cajal que habría permitido cobrar pluses salariales

Los padres de la menor de tres años cuya cirugía fue modificada de preferente a normal ni supieron en ese momento del cambio ni lo saben ahora porque la doctora consideró que ya bastante preocupación tenían por saber si su hija era operada o no porque podía perder la pierna.

Mientras, los cirujanos han explicado que si en ese mes se quitaban las preferentes, el hospital podía cumplir con los objetivos de la lista de espera, y eso está relacionado directamente con la productividad y, de esta forma, el servicio podría cobrar todos los pluses que están establecidos en el contrato que firma el hospital con la Comunidad de Madrid.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido