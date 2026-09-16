Adiós al calor: una vaguada de aire frío provocará un descenso de las temperaturas en el norte y tormentas fuertes en el este

Los detalles Por otra parte, el calor se mantendrá en el centro y sur peninsular, con máximas superiores a los 35 grados en Extremadura, Castilla-La Mancha y zonas del interior de Andalucía.

El verano se despide con un notable descenso de temperaturas en la mitad norte de España debido a la entrada de una vaguada de aire frío en altura. Las temperaturas caerán hasta 13 grados, con lluvias fuertes en el Cantábrico y los Pirineos, y tormentas intensas en el este y Baleares. La AEMET prevé una bajada en Soria, Logroño y Burgos, y un cambio de dirección del viento en Galicia, Asturias y Cantabria. En Cataluña, se activa la alerta Inuncat por lluvias intensas. Mientras tanto, el calor persiste en el centro y sur. Se espera que el frente remita el fin de semana.

El calor del verano se despide este miércoles, justo a falta de una semana para la llegada del otoño. La entrada de una vaguada de aire frío en altura hará que las temperaturas se desplomen hasta 13 grados en la mitad norte peninsular, provocando además fuertes lluvias en el Cantábrico y los Pirineos y tormentas intensas en el este y las Islas Baleares.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntan a una bajada generalizada en el norte, especialmente en Soria, que pasará de 34 grados de máxima a 21; Logroño, que pasará de 36 a 23, y Burgos, de 34 a 22.

Este frente también provocará un cambio de dirección de viento, que comenzará a soplar desde el norte, cubriendo el cielo en Galicia, Asturias y Cantabria, regiones que también podrían recibir alguna lluvia, aunque de carácter más débil.

También se esperan tormentas en el este, que podrían ser localmente fuerte en los Pirineos y el este de Cataluña. Ante esta situación, la Generalitat ha activado la alerta del plan Inuncat ante la previsión de lluvias intensas en la mitad este de Catalunya a partir del miércoles al mediodía, pues se prevé que se pueda superar el umbral de 40 l/m2 en 30 minutos en varias comarcas de Girona.

Por otra parte, el calor se mantendrá en el centro y sur peninsular, con máximas superiores a los 35 grados en Extremadura, Castilla-La Mancha y zonas del interior de Andalucía.

Pese a esta inestabilidad, la AEMET prevé que el frente remita de cara al fin de semana, cuando las temperaturas subirán de forma generalizada y las precipitaciones desaparezcan de la mayor parte del territorio.

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