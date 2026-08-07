Ceuta, fortificada ante otra posible llegada masiva: la Armada despliega las fragatas Santa María y Navarra para reforzar la seguridad

Los detalles Los vecinos contienen el aliento ante la posibilidad de otra entrada masiva, mientras decenas de militares vigilan las calles e incluso supermercados para mantener el orden en la ciudad.

Las fragatas Santa María y Navarra han sido desplegadas en la bahía sur de Ceuta por el Ministerio de Defensa para enfrentar la crisis migratoria. Este refuerzo naval se suma al aumento de agentes antidisturbios de la Policía Nacional, con 45 nuevos efectivos en camino. La medida responde al temor de una nueva entrada masiva en la ciudad autónoma. Los militares vigilan las calles y tratan de tranquilizar a los residentes, quienes aún no se recuperan de eventos recientes. La situación es tensa, con llamados en redes sociales para una nueva entrada desde Marruecos, lo que mantiene alerta al Ejecutivo.

Santa María y Navarra son las dos nuevas fragatas de la Armada para reforzar el despliegue en Ceuta. Ambas se encuentran en la bahía sur de la ciudad como parte del dispositivo activado por el Ministerio de Defensa para hacer frente a la crisis migratoria. Además, las fuerzas de seguridad también van a aumentar su presencia con el despliegue de agentes antidisturbios.

Es la respuesta del Gobierno ante el temor de otra entrada masiva a la ciudad autónoma. "Yo creo que vendrán, pero cuando menos lo esperemos", augura una vecina.

En Ceuta, la normalidad que recordaban sus vecinos sigue estando lejos: los militares vigilan las calles, entradas a supermercados e incluso tratan de tranquilizar a los ceutíes. La misma mujer, muestra su alivio por la presencia militar: "Menos mal que tenemos aquí a los militares porque nunca hemos vivido esta situación", comenta a laSexta.

Como parte de este trabajo, la Armada ha enviado a la zona en las últimas horas dos de sus fragatas: La Navarra y la Santa María. Mientras, la boya que delimita la frontera sigue dibujando en el mar un obstáculo ante una posible entrada a nado.

La Policía Nacional también ha aumentado el número de agentes: 45 antidisturbios se incorporarán en las próximas horas ante la amenaza que supone este nuevo llamamiento que en algunos casos se hace de cara al 15 de agosto y, en otros, para este mismo sábado.

Miedo a otra entrada

En cualquier caso, el Ejecutivo está pendiente de cualquier movimiento en la frontera, ya que es casi imposible predecir en qué momento será. "Ellos pueden hacerlo cuando quieran, no es el 15 de agosto ni el 3 de octubre ni el 15 de diciembre", asegura una mujer.

Mientras las Fuerzas de Seguridad tratan de poner orden en la ciudad, los ceutíes no se han recuperado de lo vivido hace apenas una semana.

Aún no se ha resuelto la crisis y ya tienen miedo a otra, que cobra fuerza por redes sociales con llamamientos a una nueva entrada masiva desde Marruecos que volvería a dejar a Ceuta en una situación límite.

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