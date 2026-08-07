El Gobierno de Ayuso adjudica sin concurso la reforma de la sede de presidencia al estudio de Alejandra Pombo

El contexto El piso consta de 500 metros cuadrados y 200 de terraza y tal y como ha calculado la Comunidad de Madrid, la ejecución material de las obras costará alrededor de 1,65 millones de euros.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adquirió un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros para usarlo como sede provisional durante las reformas en la Real Casa de Correos, según informó laSexta. Las obras, no anunciadas previamente, tienen un coste estimado de 1,65 millones de euros. El diseño del proyecto fue adjudicado sin concurso a Alejandra Pombo, prima de la influencer María Pombo, por casi 60.000 euros. La Comunidad de Madrid justifica su contratación por su capacidad para conjugar diseño innovador con referencias históricas. Paralelamente, el ático ha sido puesto a la venta por 6,69 millones de euros.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró un ático de 6,3 millones de euros en Chamberí, a través de Planifica Madrid, como sede provisional por obras en la Real Casa de Correos. Por su parte, la 'popular' aseguró que el inmueble se destinaría a reuniones mientras la sede de la Puerta del Sol estuviera de reformas, reformas que no habían sido anunciadas. Este viernes, tal y como ha publicado la Comunidad de Madrid, se ha conocido el contrato para el diseño del proyecto de las obras, que se ha adjudicado sin concurso y por casi 60.000 euros al estudio de Alejandra Pombo, prima de la famosa influencer María Pombo.

El piso consta de 500 metros cuadrados y 200 de terraza y tal y como ha calculado la Comunidad de Madrid, la ejecución material de las obras costará alrededor de 1,65 millones de euros. Así, estos trabajos afectarían a los patios interiores de la planta baja y a la zona norte de la segunda planta y el plazo para su proceso se dividiría en tres meses para redactar el proyecto, cuatro para licencias y adjudicación de obras y un año, doce meses, para ejecutarlas.

"Señalar que, desde 1998, se han realizado labores de mantenimiento menores encaminadas a mejorar la funcionalidad de determinadas estancias o subsanar pequeños deterioros derivados de su uso. Sin embargo, transcurridos casi 30 años, es necesario acometer trabajos de restauración, rehabilitación y mejoras del interiorismo del edificio en consonancia con el carácter histórico y la imagen institucional del mismo", sostiene el escrito.

En paralelo, Alejandra Pombo también habría formado parte de la transformación de Cornamusa, el restaurante de la sexta planta del Palacio de Cibeles, así como de Café Cibeles y Azotea Cibeles. Desde el Gobierno de Ayuso justifican la contratación de la interiorista al considerar que se trata de "una actuación artística única" en un edificio declarado Bien de Interés Cultural, motivo por el que la Consejería de Presidencia no ha recurrido a concurso.

El documento cita diferentes trabajos de la experta, por lo que, según dicen, "queda acreditado que la obra de la artista es única porque consigue conjugar el diseño más innovador con las referencias del pasado y de nuestra historia, trasladándolo a edificios de gran valor artístico e histórico".

"Señalar que, revisando los trabajos de ALEJANDRA POMBO DESIGN STUDIO, se comprueba que sus diseños son únicos para cada espacio con personalidad y estilo propio realizados con una alta calidad estando su estudio posicionado, actualmente, como unos de los más reconocidos de España", concluye.

El ático, en venta

Asimismo, también este viernes se ha conocido que el Gobierno madrileño ha puesto a la venta el polémico ático de lujo por 6.694.201,00 euros. En este contexto, Planifica Madrid ha formalizado el proceso en su portal web, en el que indica que se podrán hacer ofertas por este ático de la calle General Martínez Campos, de 481 m², hasta el 7 de septiembre a las 23:59 horas.

En uno de los anexos del expediente indica que el uso principal del piso es residencial, aunque el gobierno de Ayuso argumentó la compra en que se iba a utilizar como oficina temporal.

Tal y como expone la ficha general publicada por Planifica Madrid, encargada de gestionar el patrimonio inmobiliario, el ático se encuentra en la décima planta del edificio número 35 de la calle General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí, construido en 1957. Tal y como desveló laSexta Xplica, cuenta con cinco dormitorios, seis baños y garaje, además de una impresionante terraza de unos 200 m².

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