Los detalles La plaza del Trigo no es el escenario más grande del festival ni el que más capacidad tiene, pero lo que parece a simple vista una pequeña plaza corriente, en cuestión de minutos se llena con más de 5.000 personas para disfrutar de la mejor música en directo.

En Aranda de Duero, Burgos, el festival Sonorama se convierte en una de las grandes citas del verano, atrayendo a unas 40.000 personas para disfrutar de más de 150 bandas durante cuatro días. La plaza del Trigo, aunque no es el escenario más grande, se llena rápidamente con más de 5.000 personas que comparten una energía única mientras cantan y bailan juntos. Esta cercanía entre el público y los artistas crea una experiencia especial, como destaca el grupo Oslo Ovnies. Además, la plaza del Trigo ofrece sorpresas diarias con artistas inesperados, consolidándose como un escenario excepcional en España.

En Aranda de Duero, en Burgos, son muchos los que disfrutan de una de las grandes citas del verano: el festival Sonorama. Acoge a unas 40.000 personas que esperan ver a las más de 150 bandas que van a actuar durante cuatro días. Nadie se quiere perder una de las mejores citas del verano.

La plaza del Trigo no es el escenario más grande del Sonorama ni el que más capacidad tiene, ni siquiera hace falta entrada. Lo que parece a simple vista una pequeña plaza corriente, en cuestión de minutos se llena con más de 5.000 personas para disfrutar de la mejor música en directo.

La emoción se comparte con el de al lado, aunque sea un desconocido. Las canciones se cantan y bailan con intensidad todos juntos y es, precisamente, esa energía común uno de los motivos que hacen de esa plaza algo especial.

"No hay una energía igual en todo España ni en ningún festival. Esto es único", asegura un asistente. Es una experiencia única no solo para el que está enfrente del escenario, sino también para el que está encima.

"Igual el concierto más especial de toda nuestra gira de este año, y de nuestra vida", asegura el grupo Oslo Ovnies. Y es que la distancia entre artista y público es tan pequeña, que puede acabar desapareciendo.

Pueden ser vuestros artistas favoritos o puede que no los hayan escuchado nunca, pero seguro que no será la última vez que lo hagan. Esa es otra magia de la plaza del Trigo.

Supersubmarina, Viva Suecia o Arde Bogotá pisaron ese escenario antes de ser tan reconocidos. Y si no encuentran a su cantante favorito en el cartel, no se desesperen. La plaza del Trigo esconde cada día de festival un artista sorpresa.

Entrada gratis, artistas a metros de distancia, muchas sorpresas... ¿Es o no es el mejor escenario de toda España?

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