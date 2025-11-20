Ahora

Libertad provisional

Primeras imágenes de Cerdán saliendo de su casa tras quedar en libertad y defender que hay "muchas mentiras"

El contexto El exsecretario de Organización del PSOE ha sido puesto en libertad, tras casi cinco meses en prisión, al considerar el juez "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas.

Imágenes de Cerdán
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Santos Cerdán ha reaparecido saliendo de su casa en Milagro, Navarra, un día después de haber sido puesto en libertad provisional. El exsecretario de Organización del PSOE ha salido de la cárcel de Soto del Real (Madrid) tras casi cinco meses encerrado al considerar el juez "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas.

Tras esto, ha sido visto saliendo del garaje de su casa montado en su coche. Con gesto serio, solo y con gafas de sol, Cerdán salía de su vivienda en su vehículo y sin ocultarse ante la atenta mirada de los medios de comunicación que había allí. Sin embargo, no ha querido pararse a hacer ninguna declaración.

Cuando sí quiso pronunciarse fue al salir de prisión. Un momento que aprovechó para reiterar que es inocente y afirmar que confía en que "la verdad se imponga".

El exsecretario de Organización del PSOE entró en prisión preventiva el pasado 30 de junio como investigado por el caso Koldo, ahora más conocido como la trama del 2%.

Durante su breve comparecencia ante los medios, Cerdán aseguró que "hay muchas mentiras y manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hace de los informes sobre mi persona", pese a la contundencia de las más de 200 páginas presentadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). "Confío en que la verdad se imponga y se haga justicia", añadió.

Santos Cerdán y su "sofisticado" imperio de lujos pagados por Servinabar

La UCO apunta en su informe que Cerdán habría recibido hasta 9 millones de euros en mordidas, pese a que él aseguraba no tener sociedades y que los documentos de Servinabar eran solo un borrador. La empresa, con menos de diez empleados, habría generado más de 100 millones de euros en contratos, colocando a amigos y familiares en puestos clave.

En dicho documento dejan claro que Servinabar recibía un 2% en comisiones de Acciona, y a Cerdán le dieron una tarjeta black para, literalmente, "gastar, gastar, gastar", tal como él y su entorno reconocen en conversaciones intervenidas.

El informe detalla cómo funcionaba la cosa. Servinabar pagó el alquiler de dos pisos por más de 50.000 euros, incluyendo 8.000 para amueblar uno de ellos en Chamberí. Además, la familia de Cerdán tiraba de una tarjeta a nombre de Antxon Alonso que consumió 33.574 euros, entre restaurantes, compras y pequeños lujos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Bolaños niega una financiación irregular en el PSOE y asegura estar "impactado" y "decepcionado" por el informe de la UCO de Santos Cerdán: "Nos duele mucho"
  2. Bolaños asegura que la Justicia vive "la mayor transformación en décadas": "Es necesaria para pasar del siglo XIX al XXI. Yo haré lo que necesita nuestro país"
  3. 140.000 asesinados, 250.000 exiliados, 30.000 bebés robados… los datos negros del franquismo que nadie debería olvidar ni 50 años después
  4. Meta, obligada a indemnizar con 479 millones a 87 medios de comunicación por competencia desleal en Facebook e Instagram
  5. Trump aprueba un plan de paz para Ucrania que incluye cesiones de territorio ucraniano a Rusia
  6. La AEMET alerta de nevadas a 500 metros en el norte peninsular que podrían afectar a "vías de comunicación importantes"