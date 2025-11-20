Primeras imágenes de Cerdán saliendo de su casa tras quedar en libertad y defender que hay "muchas mentiras"

El contexto El exsecretario de Organización del PSOE ha sido puesto en libertad, tras casi cinco meses en prisión, al considerar el juez "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha sido liberado provisionalmente tras casi cinco meses en prisión preventiva por el caso Koldo, conocido como la trama del 2%. Al salir de la cárcel de Soto del Real, afirmó su inocencia y expresó confianza en que "la verdad se imponga". La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) lo investiga por supuestamente recibir 9 millones de euros en comisiones ilegales a través de Servinabar, empresa que generó más de 100 millones de euros en contratos. El informe detalla lujos financiados por Servinabar, incluyendo alquileres y gastos personales. Cerdán niega las acusaciones, calificando los informes de manipulaciones.

Santos Cerdán ha reaparecido saliendo de su casa en Milagro, Navarra, un día después de haber sido puesto en libertad provisional. El exsecretario de Organización del PSOE ha salido de la cárcel de Soto del Real (Madrid) tras casi cinco meses encerrado al considerar el juez "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas.

Tras esto, ha sido visto saliendo del garaje de su casa montado en su coche. Con gesto serio, solo y con gafas de sol, Cerdán salía de su vivienda en su vehículo y sin ocultarse ante la atenta mirada de los medios de comunicación que había allí. Sin embargo, no ha querido pararse a hacer ninguna declaración.

Cuando sí quiso pronunciarse fue al salir de prisión. Un momento que aprovechó para reiterar que es inocente y afirmar que confía en que "la verdad se imponga".

El exsecretario de Organización del PSOE entró en prisión preventiva el pasado 30 de junio como investigado por el caso Koldo, ahora más conocido como la trama del 2%.

Durante su breve comparecencia ante los medios, Cerdán aseguró que "hay muchas mentiras y manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hace de los informes sobre mi persona", pese a la contundencia de las más de 200 páginas presentadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). "Confío en que la verdad se imponga y se haga justicia", añadió.

Santos Cerdán y su "sofisticado" imperio de lujos pagados por Servinabar

La UCO apunta en su informe que Cerdán habría recibido hasta 9 millones de euros en mordidas, pese a que él aseguraba no tener sociedades y que los documentos de Servinabar eran solo un borrador. La empresa, con menos de diez empleados, habría generado más de 100 millones de euros en contratos, colocando a amigos y familiares en puestos clave.

En dicho documento dejan claro que Servinabar recibía un 2% en comisiones de Acciona, y a Cerdán le dieron una tarjeta black para, literalmente, "gastar, gastar, gastar", tal como él y su entorno reconocen en conversaciones intervenidas.

El informe detalla cómo funcionaba la cosa. Servinabar pagó el alquiler de dos pisos por más de 50.000 euros, incluyendo 8.000 para amueblar uno de ellos en Chamberí. Además, la familia de Cerdán tiraba de una tarjeta a nombre de Antxon Alonso que consumió 33.574 euros, entre restaurantes, compras y pequeños lujos.

