La Constitución, esa gran desconocida para la ciudadanía: "Ni la he leído, como es un librito tan gordo digo 'quita, quita'"

Los detalles La Carta Magna cumple 47 años en un acontecimiento que fue historia de España. Sin embargo, el contenido de sus páginas no es algo que esté tan claro para muchos y muchas.

El 6 de diciembre de 2025 se celebra el 47 aniversario de la Constitución Española. A pesar de su importancia, muchos ciudadanos desconocen detalles esenciales, como el número de artículos que contiene: 160, junto con disposiciones adicionales y transitorias. Mientras tanto, la tensión política entre PSOE y PP se intensifica. Isabel Díaz Ayuso critica a Pedro Sánchez por sus alianzas políticas, mientras él denuncia irregularidades en el Hospital de Torrejón, abogando por la salud pública. Alberto Núñez Feijóo acusa a Sánchez de encubrir al exasesor Salazar, implicado en un caso de acoso sexual, sugiriendo que el presidente estaba al tanto de las denuncias.

Día 6 de diciembre del año 2025. Día en que se celebra el Día de la Constitución. El 47 aniversario de la Carta Magna de España. Casi medio siglo de historia, una que muchos y muchas saben... más o menos. Porque aunque se conoce cómo fue todo o prácticamente todo, no son tantos los que saben al detalle qué hay en las páginas del documento que rige las leyes del país.

Que no saben, por ejemplo, cuántos artículos tiene la Constitución. Hay quien se acerca más, hay quien se queda más bien lejos. Hay quien afirma incluso que ni tan siquiera ha "leído" el texto al ver "lo gordo que es el librito".

Para salir de dudas, nada mejor que acudir a un experto. Son, en total, 160 artículos los que hay en la Constitución, con además cuatro disposiciones adicionales y otras nueve transitorias.

En cuanto a algún artículo en concreto, la cosa mejora en cuanto a conocimientos. "La capital de España es la villa de Madrid", dice de manera acertada un ciudadano, mientras otra relata dónde reside la soberanía nacional: "En el pueblo español, donde emanan todos los poderes del Estado".

PSOE y PP: crece la tensión

Y mientras la ciudadanía se somete a examen sobre sus conocimientos acerca de la Carta Magna, la tensión política entre el PSOE y el PP sigue a la orden del día con una oleada de pullas entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. "Se lo debe a los socios de Josu Ternera", ha expuesto la 'popular' sobre el dirigente socialista.

Él, por su parte, ha hecho referencia al escándalo del Hospital de Torrejón, en el que se habrían dado instrucciones para alargar las listas de espera y centrarse así en los procedimientos más rentables. Ha señalado la importancia de "consagrar el derecho a la salud pública y no el negocio de unos pocos, que son empresas afines a la administración del PP".

A su vez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado este 6 de diciembre para recordar el caso Salazar, exasesor de Moncloa que ha sido denunciado por acoso sexual a varias exempleadas, y es que cree que Sánchez lo sabía y lo tapó.

"Tras seis años conviviendo con él en Moncloa, tenía que tener conocimiento de las denuncias hacia su actitudes, en mi opinión, punibles y con responsabilidad penal", ha expuesto.

