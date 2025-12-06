"Creo que hoy en día no se está cumpliendo": la Constitución, frente al espejo 47 años después

¿Por qué es importante? La Carta Magna cumple casi medio siglo de historia desde que se aprobase en las Cortes en el cada vez más lejano 1978. "Es un ideal difícil de cumplir", dice un ciudadano sobre ella.

La Constitución de España celebra su 47º aniversario, acercándose al medio siglo desde su aprobación en 1978 por las Cortes Generales. En 2025, el texto se enfrenta al escrutinio de los españoles en un contexto de gran tensión política, donde su relevancia parece más crucial que nunca. Algunos ciudadanos expresan que actualmente no se está cumpliendo, señalando la crispación existente. Otros destacan la dificultad de alcanzar los ideales que propone la Carta Magna. Sin embargo, se valora el crecimiento de la libertad, permitiendo expresiones y manifestaciones diversas, algo impensable antes de su promulgación.

Para algunas personas, hay algo claro. "Creo que hoy en día no se está cumpliendo. Hay una gran crispación", dice un ciudadano.

"La Constitución es un ideal que es difícil de cumplir", añade otro sobre los artículos que están dentro de la Carta Magna.

Hay quien destaca el "crecimiento de la libertad" y el poder expresarse como se quiera: "Permite que haya manifestaciones de un sitio y de otro. Eso antes no se podía".

