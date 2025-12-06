Ahora

De aniversario

"Creo que hoy en día no se está cumpliendo": la Constitución, frente al espejo 47 años después

¿Por qué es importante? La Carta Magna cumple casi medio siglo de historia desde que se aprobase en las Cortes en el cada vez más lejano 1978. "Es un ideal difícil de cumplir", dice un ciudadano sobre ella.

Un español en1978, a la izquierda; a la derecha, otro en 2005
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Constitución de España cumple 47 años. Cumple casi medio siglo de historia desde que naciera en aquel cada vez más lejano 1978. En un año en el que las Cortes Generales aprobaron el texto, la Carta Magna, en el pleno del Congreso. Ahora, en 2025, el escrito se pone frente al espejo.

Se pone frente a la mirada de los españoles y de las españolas de ahora. De un ahora, de un momento, de gran tensión política en el que la Constitución parece ser más importante que nunca y a la que muchos mencionan en sus discursos.

Para algunas personas, hay algo claro. "Creo que hoy en día no se está cumpliendo. Hay una gran crispación", dice un ciudadano.

"La Constitución es un ideal que es difícil de cumplir", añade otro sobre los artículos que están dentro de la Carta Magna.

Hay quien destaca el "crecimiento de la libertad" y el poder expresarse como se quiera: "Permite que haya manifestaciones de un sitio y de otro. Eso antes no se podía".

Son 47 años los que cumple la Constitución. Casi medio siglo de esos 160 artículos más las cuatro disposiciones adicionales y otras nueve transitorias entre los que hay textos tan importantes como dónde reside la soberanía de la nación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes
  2. Sánchez y Feijóo se enzarzan en el aniversario de la Constitución: "Los que dicen que España camina en una dictadura son los que la apoyan"
  3. Sánchez reconoce un "error en cuanto a la velocidad" para tratar las denuncias contra Salazar
  4. Radiografía de los mensajes de la DANA: mientras Mazón no respondía los valencianos estaban "sumergidos"
  5. Illa encarga la auditoría de los cinco centros que trabajan con el virus de la peste porcina
  6. Una mujer muere tras caer desde un décimo piso en Madrid junto a dos niños de tres años, que se encuentran graves