Así es la 'flota fantasma' de Putin con la que Rusia exporta su petróleo eludiendo las sanciones

Los detalles Son buques viejos, que navegan sin seguro y vulnerables a los ataques ucranianos. Además de llevar el 'oro negro', estos petroleros son una parte fundamental en la guerra híbrida que el líder ruso ha iniciado contra Europa.

Kyiv ha centrado sus sabotajes en los últimos meses en la 'flota fantasma' rusa encargada de trasportar el petróleo procedente de Rusia, el 'oro negro' que Putin sigue vendiendo para financiar la invasión.

Precisamente, hace unos días, uno de esos petroleros fue atacado por Ucrania, y ahora se encuentra varado en la costa de Bulgaria. Pese a ello, Putin ha asegurado que están "listos para seguir garantizando el suministro ininterrumpido de combustible"

Antes de la guerra, buques griegos transportaban el petróleo ruso. Sin embargo, con las sanciones, el Kremlin creó su propia 'flota fantasma' para eludirlas. Está compuesta por buques viejos, que navegan sin seguro y vulnerables a los ataques ucranianos.

Además de llevar el petróleo ruso, la flota fantasma es una parte fundamental en la guerra híbrida que Putin ha iniciado contra Europa. "Son buques de todo tipo para poner drones y hacer sabotajes de cables marítimos. En Dinamarca, probablemente de un buque de guerra ruso despegaron varios drones que estuvieron sobrevolando aeropuertos de daneses", señala al respecto el analista militar Guillermo Pulido.

El Kremlin pudo haber utilizado esta táctica este jueves, cuando cinco drones fueron abatidos sobre la base de los submarinos nucleares franceses.

