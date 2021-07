Castilla y León ha pedido al Gobierno que vuelva aplicar el toque de queda en toda España ante el aumento de casos de coronavirus.

La consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, ha anunciado en rueda de prensa que ya le ha trasladado a la ministra esta petición y que volverá a hacerlo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles.

"El toque de queda tiene que ser general porque hacerlo solo de manera parcial incrementa la movilidad. Es una medida que funciona de manera generalizada y la comunidad autónoma no puede determinarla", ha señalado en la comparecencia.

La propuesta del Gobierno de Castilla y León, ha dicho, es que se vuelvan a aplicar restricciones de movilidad nocturna entre las 01:00 y las 06:00 horas, como antes del fin del estado de alarma.

Asimismo, Verónica Casado ha manifestado que los expertos han puesto sobre la mesa la posibilidad de cerrar el ocio nocturno a las 02:00 horas y que los locales no acepten a más clientes a partir de la 1 de la madrugada. Si bien, esta restricción horaria todavía no ha sido aplicada porque el Consejo de Gobierno todavía no ha analizado la decisión.

Ya son varias las comunidades que han planteado nuevas restricciones ante el aumento de los contagios de coronavirus y la incidencia acumulada (IA). Cataluña ha anunciado el cierre del ocio nocturno en espacios exteriores este fin de semana y Navarra adelantará el cierre de la restauración durante 15 días.

La IA de contagios por cada 100.000 habitantes se ha disparado especialmente entre los jóvenes, que todavía no están vacunados contra el virus. A nivel nacional, la IA media se sitúa en los 96,35 casos a 14 días, sin embargo el dato aumenta hasta los 640,13 si se tiene en cuenta el grupo que va de los 20 a los 29 años, y a los 584,34 para la población de entre 12 y 19 años.