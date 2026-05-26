Identificar la pieza, confirmar el material y analizar las gemas una a una: así se peritan las joyas del despacho de Zapatero

El contexto La Policía ya ha encargado una primera tasación de las 103 piezas halladas en la caja fuerte del expresidente. Un joyero profesional dictaminará cuánto valen y, si el juez quiere más información, podría pedir otras pruebas más exhaustivas.

En el caso Plus Ultra, la UDEF halló joyas y relojes en la caja fuerte del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Policía ha encargado una tasación inicial de las 103 piezas encontradas. Eva Gómez Virgili, gemóloga tasadora, explicó que el primer paso es identificar la joya por su época y estilo. Luego, se confirma el material mediante pruebas específicas, como aplicar ácido al oro. Si la pieza tiene gemas, se examinan individualmente para determinar su naturaleza y tratamientos. El valor final de una joya se calcula sumando el valor del material, las gemas y el contexto.

Uno de los puntos más llamativos del sumario del caso Plus Ultra ha ido las joyas y relojes que la UDEF encontró en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La Policía ya ha encargado una primera tasación de las 103 piezas halladas. Un joyero profesional dictaminará cuánto valen y, si el juez quiere más información, podría pedir después otras pruebas más exhaustivas para calcular su valor con más precisión. Así se peritan las joyas.

Lo más importante es identificar la pieza. "Lo primero que hacemos es, normalmente, tener una idea general de la joya, de cómo está hecha, de qué época, de qué estilo", ha explicado la gemóloga tasadora Eva Gómez Virgili.

Después, se procede a confirmar el material, que hacen con una prueba. Héctor Marfil, de Marfil Heritage, ha explicado a laSexta el proceso: "Dejas una marca en el oro y entonces le tienes que aplicar un ácido. Hay que dejarlo unos segundos y, si la raya se mantiene, es que es oro".

El valor de la plata y el oro cambia diariamente, pero si son diamantes "hay unas tablas que se llama el Rapaport donde viene el precio/quilate según tamaño, calidad y pureza de cada piedra", ha señalado Marfil.

Segundo paso: si la pieza tiene gemas, hay que examinarlas una a una. "Con las gemas de color se mira el índice de refracción, se miran con lupa o microscopio para determinar si son naturales o han tenido tratamientos", ha detallado Anna Maldonado, gemóloga tasadora.

Hay que ver los quilates, la claridad y el color. "Cuantas menos fracturas tenga más valiosa es", ha afirmado Marfil. Las miden y calculan el peso. "Se toman las medidas con el leveridge, en función de las medidas hay unas tablas que nos dicen aproximadamente el peso de la piedra", ha expresado el experto.

"Lo que determina el valor real de una joya es el conjunto", ha agregado Gómez. Así, sumando el valor del material, de las gemas y el contexto de la joya se pueden hacer una idea de lo que valen.

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