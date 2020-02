Primera sesión de control al Gobierno y la oposición no ha dejado pasar la polémica por el encuentro del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con Delcy Rodríguez, la número dos de Nicolás Maduro, en Barajas.

Sánchez sostiene que el ministro Ábalos evitó una crisis diplomática.

PP y Vox han pedido explicaciones al presidente Pedro Sánchez y a tres ministros: al propio Ábalos, a la ministra de Exteriores y al ministro de Interior.

Así, el líder del Ejecutivo ha sido interrogado por Pablo Casado y Santiago Abascal y ha defendido que el ministro Ábalos "hizo su deber" y "evitó una crisis diplomática".

Habla de Guaidó como "líder de la oposición"

Además, ha defendido las relaciones de su Gobierno con Guaidó, al que se ha referido a Juan Guaidó como el líder de la oposición en Venezuela.

Sánchez ha acusado al presidente de Vox de "usar" Venezuela y España para hacer "ruido", que es "lo único que saben hacer". Santiago Abascal le había reprochado que se reunieran con "la vicepresidenta de una narcodictadura" evitando que fuera detenida.

Pedro Sánchez acusa a Abascal de usar Venezuela y España "para hacer ruido".

"Si usted dio la orden, dimita. Si la orden la dio Maduro, dimitan todos", le ha espetado Abascal a Sánchez durante su intervención.

Pablo Casado le había pedido a Sánchez que "respete el Estado de Derecho" sin "vulnerar ni mentir de forma reiterada sobre los gerifaltes de una dictadura". "A ver si se ponen de acuerdo el Ministerio de Interior y de Transportes", ha añadido.

Gritos de dimisión a Ábalos

Sin embargo, los ataques más duros han sido a Ábalos y han llegado por parte de Valentina Martínez. La diputada del PP ha acusado al ministro Ábalos de "ser un mentiroso" y de "reunirse con una señora con sanciones por violación de derechos humanos".

Ábalos, a una diputada del PP: "Si le pagan por lo que acaban decir, estamos que derrochamos".

El ministro Ábalos le ha respondido acusando a los populares de poner en cuestión la credibilidad de España: "Nos han querido enfrentar a EEUU". Esto ha provocado que la bancada de la oposición pida su dimisión a gritos.

No es el único reproche lanzado por el PP. La diputada Belén Hoyo le ha recordado al ministro que "no se le paga por ponerse la gabardina y jugar a los espías". Lo que ha provocado la incisiva respuesta de Ábalos: "Si a ustedes le pagan por lo que acaban de decir, estamos que derrochamos".

Álvarez de Toledo le llama "Bond"

Cayetana Álvarez de Toledo (PP) se ha querido dirigir al ministro Ábalos desde tribuna. Antes, ha criticado que Sánchez se refiera a Juan Guaidó como líder de la oposición en Venezuela, "usando en sede parlamentaria el lenguaje chavista". Así, le ha pedido al líder del Ejecutivo que se disculpe.

La diputada del PP ha querido enumerar "las mentiras de Ábalos", al que se ha referido como "José Luis Ábalos Bond" por "evitar una crisis diplomática". "Acudió a recibir a una torturadora, con la que se reunió al menos durante una hora", ha añadido.

Álvarez de Toledo, a Ábalos: "Acudió a recibir a una torturadora, con la que se reunió una hora".

En respuesta, el ministro Ábalos ha recordado que sobre Delcy Rodríguez "no pesa una orden de detención (...) es solo una restricción de entrada en territorio de la Unión Europea".

"Puede hacer chistes de si voló o no voló, agradezco el humor, pero no pisó, no está prohibido el tránsito internacional en modo aéreo", ha apuntado Ábalos, que ha asegurado que "no había circunstancias para ninguna reunión": "No hay contenido de reunión se pongan como se pongan".

El ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska, también se ha mostrado rotundo en el hemiciclo: Delcy Rodríguez no entró en el espacio Schengen. Marlaska sostiene que él no dio ninguna orden a la Policía: "Este ministro, simplemente, a la Policía y a la Guardia Civil le da una indicación desde el primer día, cumplir la ley", ha asegurado.

Grande-Marlaska afirma que la número 2 de Maduro no entró en el espacio Schengen.

El ministro ha criticado que el PP confunda prohibiciones de entrada con órdenes de detención y les ha lanzado una recomendación: "Hay que estudiar un poco más. Respeten a la Policía".

Marlaska respondía así a la diputada del PP Ana Belén Vázquez Blanco, que considera que el ministro "ha quedado deslegitimado y ha perdido la autoridad".

Reunión de una hora

Hoy 'El País' publica que Moncloa apartó a Exteriores y encargó a Ábalos que gestionara la llegada al aeropuerto de Barajas de Delcy Rodríguez, según fuentes del gabinete de Pedro Sánchez.

Un informe policial al que ha tenido acceso este diario confirma que Rodríguez no entró en territorio Schengen, pero concreta que la reunión en el avión de la mandataria con Ábalos duró "una hora aproximadamente". El ministro negó al principio ese encuentro y posteriormente, en una entrevista en El Objetivo, lo limitó a unos 25 minutos.