Carlos Mazón, un president sentenciado por la DANA y marcado por sus pactos con Vox

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, al finalizar su comparecencia en la que ha anunciado que dimitirá al frente del Gobierno valenciano

El perfil

Carlos Mazón ha presentado su dimisión. Lo ha hecho después de estar más de un año aferrado al sillón de president. A uno que abandonó durante el 29 de octubre. Durante una DANA, una tragedia, que dejó 229 muertos en Valencia. Ahora, más de 365 días después, el 'popular' deja su cargo acorralado cada vez más tanto a nivel político como judicial.

Lo deja estando aislado incluso en su propio partido. En un PP que comenzó a verle como "un actor corrosivo" en cuanto Feijóo, en cuanto el líder de Génova, abrió los ojos en el funeral de Estado en homenaje a las víctimas de la DANA. En cuanto los familiares de los fallecidos hicieron que pasara. Desde que increparon a Mazón. Desde que, de nuevo, le volvieron a señalar. Porque así ha sido desde el comienzo. Porque día a día, porque mes a mes, le han pedido que se vaya.

Que haga lo que ha hecho más de un año después de las riadas del 29 de octubre. Lo que ha hecho al verse sin más opción sabiendo que en el PPCV ya le buscan sustituto y que la jueza de la DANA le tiene en el punto de mira. Antes de la declaración clave de Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió en El Ventorro en las horas clave de la tragedia. Con quien estuvo mientras su pueblo se ahogaba.

Está llamada a prestar declaración y obligada a decir la verdad al acudir como testigo. A decir una verdad que puede dejar más que tocado al ya expresident. Que le puede llevar al banquillo al ser Vilaplana, según el auto de la magistrada, la persona que más información puede aportar sobre la implicación de Mazón en la jornada del 29 de octubre.

Sin embargo, Mazón no ha adelantado elecciones y mantiene su acta como diputado, algo que le deja protegido por el momento de la jueza de Catarroja.

Mazón, president con Vox

Mazón es ya expresident en un mandato marcado por haber elegido la silla de El Ventorro al sillón del Palau durante la tragedia más importante de España. En un mandato que el alicantino comenzó en 2023, después de unas elecciones en las que el PP se impuso con un 30,75% de los votos. En los que obtuvo 40 de los 99 diputados que conforman Les Corts.

Ahí fue cuando llegó el momento. El momento de pactar con Vox. De integrar, como ya hiciese Mañueco en Castilla y León, a la formación de ultraderecha en su Gobierno. Una formación a la que, a pesar de no ser desde hace tiempo parte de su Ejecutivo, se ha plegado una y otra vez para seguir en el cargo.

Para perpetuarse en el poder. Por eso aceptó todo lo que antes negaba o decía negar. Desde su discurso sobre el cambio climático, oponiéndose de forma explícita al Pacto Verde Europeo, a sus políticas migratorias. Desde su pacto para diferenciar a los migrantes en las estadísticas a acabar con el lenguaje inclusivo en Les Corts y eliminar comisiones como Igualdad y Derechos Humanos. Desde eso hasta aceptar que la caza sea una actividad extraescolar más para los niños y las niñas de la Comunitat Valenciana.

Así ha sido su mandato. Así ha sido su camino desde 2023 a esta parte. Antes, el alicantino nacido el 8 de abril de 1974 e hijo del doctor Carlos Mazón, realizó la Licenciatura de Derecho en la Universidad de Alicante y se afilió al PP con apenas 18 años. Una vez ya licenciado, trabajó como jurista.

En 1999, y bajo la presidencia de Eduardo Zaplana, le designaron director general del Instituto Valenciano de la Juventud, para cuatro años más tarde ser director general de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana.

Ya en 2019 se le eligió concejal del Ayuntamiento de alicante para, ese mismo año, tomar el relevo de César Sánchez Pérez como nuevo presidente de la Diputación Provincial de Alicante. En 2021, y al ser el único candidato, asumió el cargo de presidente del PPCV.

En 2023, y tras ganar las elecciones autonómicas, puso de nuevo al PP al mando de la Comunitat Valenciana tras la etapa del PSOE de Ximo Puig. Su mandato, marcado por dejar entrar a Vox en el Gobierno, por sus pactos con la ultraderecha para mantenerse en el poder aun a costa de asumir sus discursos y sobre todo por esa DANA del día 29 de octubre de 2024.

En un día en el que estuvo comiendo en El Ventorro. Del que todavía no se sabe realmente qué es lo que sucedió. En uno en el que podría haber visto un vídeo sobre la situación en Utiel, sobre las inundaciones en Utiel, que le habría enseñado Maribel Vilaplana. Que le habría mostrado la periodista con la que estuvo en las horas clave de la tragedia y que debe declarar el 3 de noviembre en el contexto de la investigación de la DANA de la jueza de Catarroja.

Una jornada en la que, según dice su exconsellera Salomé Pradas, habría informado al expresident de todo lo que pasaba en el CECOPI e incluso del mensaje ES-Alert. De uno que se envió a las 20:11 cuando ya era tarde tras un par de llamadas a las 19:10 y a las 19:36 que Mazón no respondió. De unas llamadas que devolvió a las 19:43 para aparecer por allí a las 20:28 cuando, según reveló 'Levante-EMV', habría visto el vídeo de Utiel a las 17:40.

Más de un año después de la tragedia, acorralado tanto a nivel político como judicial y después de una conversación con Alberto Núñez Feijóo, Carlos Mazón es ya expresident de la Generalitat Valenciana. Es lo que las víctimas de la DANA querían que fuese desde el 29 de octubre de 2024.

