Las preguntas clave para Vilaplana en su testimonio ante la jueza de la DANA: de las llamadas a Mazón a la actitud del president

¿Por qué es importante? El auto de la jueza de Catarroja señala a la periodista como la persona que tiene más información sobre la posible implicación del Mazón en la DANA.

El 3 de noviembre podría marcar un punto de inflexión en la investigación de la DANA que causó 237 muertes el 29 de octubre de 2024. La jueza de Catarroja tomará declaración a Maribel Vilaplana, periodista que estuvo con Carlos Mazón, president de la Generalitat, durante la catástrofe. Vilaplana es una testigo clave, ya que posee información crucial sobre las acciones de Mazón. La jueza busca esclarecer detalles sobre las comunicaciones de Mazón, especialmente con Salomé Pradas, investigada en la causa. El testimonio de Vilaplana y el ticket del parking solicitado podrían afectar significativamente la posición de Mazón, quien enfrenta presión para dimitir.

El día 3 de noviembre puede suponer un antes y un después en la investigación de la DANA. En las pesquisas sobre ese 29 de octubre de 2024, en el que las lluvias torrenciales y las riadas causadas por las mismas provocaron la muerte de 237 personas. Más de un año después de la tragedia, la jueza de Catarroja va a tomar declaración a una testigo clave. Va a tomar declaración a Maribel Vilaplana.

A la periodista que comió con Carlos Mazón, president de la Generalitat, mientras las calles de la provincia valenciana se inundaban y los muertos no hacían más que aumentar. Es el suyo un testimonio trascendental, pues fue ella quien estuvo junto al 'popular' en las horas clave y quién sabe cosas que, por el momento, solo sabe ella.

En eso es en lo que, probablemente, se va a centrar la jueza de Catarroja. En esos datos que tan solo tiene Vilaplana. En esclarecer qué sucedió en esa comida entre Mazón y la periodista que, al estar citada como testigo, está obligada a decir la verdad.

A responder, entre otras cosas, cuántas veces se comunicó Mazón con Salomé Pradas, investigada en la causa, durante la jornada de la DANA. Está en el listado de llamadas de la DANA, junto con otros nombres como el del presidente de la diputación de Valencia o el del alcalde de Cullera.

¿De qué habló con ellos el president? ¿Qué comentarios hizo? ¿Se mostró Mazón en algún momento preocupado? Esas son cuestiones que, supuestamente, tendrá que responder Maribel Vilaplana porque, tal y como se extrae del auto, es la persona que más información tiene sobre la implicación del líder 'popular' en la Comunitat Valenciana.

Además, el ticket del parking. Uno que ya ha solicitado a la periodista y que podría desmontar alguna de las muchas versiones que Mazón ha dado sobre lo sucedido en esa jornada.

Es, por tanto, información más que relevante que estrecha y puede estrechar aún más el cerco sobre el president de la Generalitat. Mazón, cada vez más acorralado. Cada vez más señalado. Los familiares de las víctimas lo tienen claro. Una y otra vez le han pedido que se vaya del sillón que dejó abandonado el día de la DANA.

Así se lo han expresado en multitud de ocasiones y así se lo dejaron claro también en el funeral de Estado en homenaje a las víctimas. Uno tras el que Mazón incluso dejó la puerta abierta a dimitir y echarse a un lado en un espejismo que duró 45 minutos hasta el "ninguna decisión política" al final de un acto.

Pero el día 3 todo puede dar un vuelco, dependiendo de la declaración de Maribel Vilaplanas ante la jueza de Catarroja. Dependiendo de la declaración de la persona que estaba junto a Carlos Mazón en las horas clave del 29 de octubre de 2024.

