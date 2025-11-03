La UCO revela que el ministro Torres intercedió para favorecer a la trama Koldo: "Estoy encima de tu pago"

El ministro de de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario regional del PSOE de Canarias, Ángel Victor Torres, participa este sábado en la reunión del Comité Regional, máximo órgano entre congresos del partido, y donde realizan una valoración de la situación política.

Entre líneas Los investigadores demuestran en este nuevo informe remitido a la Audiencia Nacional la "influencia" que ejercía Koldo García que llega a reclamar pagos directamente al entonces presidente canario.

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil enviado a la Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo analiza la contratación de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias.

La UCO señala en ese informe al que ha tenido acceso laSexta que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, vinculada con el empresario Víctor de Aldama, al que se le habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas.

"Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material", le escribió Torres a Koldo García, del que los investigadores dicen que tenía "influencia" para hacer esas peticiones.

Así, los investigadores plasman en su informe mensajes en los que "se observa, una vez más, la influencia que Koldo ejercía en la Administración, provocada por (el presunto conseguidor de la trama) Víctor de Aldama y sus retribuciones mensuales, consiguiendo que el presidente de Canarias se encargara, directamente, de reclamar los pagos pendientes".

En uno de los mensajes, Koldo le envía al empresario una imagen de una conversación que habría mantenido con Torres, donde "éste le avisa de que le va a llamar a Antonio Olivera, aclarando que 'estoy encima de tu pago' y añadiendo que 'ya está validado el material', pese a todos los problemas ya expuestos con las mascarillas". Oliveira, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, sería según el informe, el enlace de la trama con el Gobierno canario.

El informe también recoge que Koldo habla Torres por "el tema del pago". Y Torres le contesta que está "encima de la factura" y que el problema es "de comprobación", quejándose de la responsable económica.

Unos mensajes que evidencian que Ángel Víctor se interesó mucho por lo que le pedía Koldo. "Necesito montante económico que se debe y nombre de la empresa (la referencia)", le dice Ángel Víctor en otro mensaje. "Soluciones SL. 7.870.000", responde Koldo.

El informe detalla que los contratos de material sanitario, enmarcados temporalmente en la crisis del COVID19 en el año 2020, constituirían parte de la razón de ser de la "contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo" que el empresario Víctor de Aldama (considerado el nexo corruptor de la trama) venía pagando a Koldo García, asesor del ministro José Luis Ábalos, al menos desde octubre de 2019, en "una suerte de nómina que permitía la petición de favores, desde Víctor de Aldama hacia Koldo, asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno del ministerio de Transportes.

Según los agentes, ese pago recurrente permitía a Aldama "tener acceso al propio ministro". "No en vano, en la declaración que prestó el primero ante V.I., en fecha 21 de noviembre de 2024, reconoció que en varias ocasiones observó cómo, en su presencia, el dinero que entregaba a Koldo se lo repartía con el propio José Luis Ábalos", detallan dando validez a la declaración del empresario.

El informe describe que "esta relación económica de dinero en efectivo se mantuvo, al menos, hasta septiembre de 2022" y recuerdan que para esa fecha, tanto José Luis Ábalos como Koldo García "llevaban más de ocho meses fuera de la estructura orgánica del Ministerio de Transportes, tras ser acordado el cese de ambos en el mes de julio de 2021".

Así, los investigadores creen que se "patrón de pagos" no se ceñía a actuaciones concretas, sino a asegurarse su "capacidad de influencia" para la posterior consecución de un "lucro económico personal".