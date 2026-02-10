Bruselas advierte a España sobre la regularización masiva de migrantes: "Un permiso de residencia no es un cheque en blanco"

Los detalles El comisario europeo de Asuntos Migratorios ha recordado que "las normas europeas deben ser respetadas" aunque ha subrayado el "respeto" a las acciones de cada Estado miembro en temas migratorios.

El comisario europeo de Asuntos Migratorios y Migración, el austríaco Magnus Brunner, ha sostenido este martes que la obtención de un permiso de residencia en la Unión Europea (UE) "no es un cheque en blanco" en un debate en el Parlamento Europeo sobre la última regularización de migrantes anunciada por el Gobierno de España.

"Cada Estado miembro debe asegurarse de que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otras partes de la Unión y este es un principio general de la Unión Europea. Un permiso de residencia no es un cheque en blanco (...) Las normas europeas deben ser respetadas", ha dicho en la intervención inicial.

Brunner ha asegurado que la Comisión Europea quiere que "la solidaridad y responsabilidad sean los principios rectores" de la política migratoria de la UE, aunque ha destacado que trabajan para acelerar los retornos de migrantes irregulares.

"Esa es una de las piezas que aún nos faltan ver, los retornos de las personas que no se les permite permanecer en la UE. Hoy solo uno de cada cinco migrantes irregulares realmente regresan y creo que es hora de cambiar esto y garantizar que, por regla general, los inmigrantes irregulares abandonen la Unión Europea", ha añadido.

Sobre la decisión de España, ha sostenido que la migración se mantiene como un "desafío compartido" y ha recordado el "respeto" a las acciones de cada Estado miembro en temas migratorios.

"Eso también es bastante obvio y bastante claro, y esto es lo que esperaríamos ver ahora en relación también tanto con las medidas de España más recientemente anunciadas como con todas las demás iniciativas similares de los Estados miembros", ha subrayado.

