Sánchez defiende la regularización de migrantes y carga contra los crímenes del ICE: "Algunos les persiguen y deportan mediante operaciones crueles"

Una defensa férrea de su regularización de migrantes frente a una ultraderecha cada vez más radical. Es lo que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en una columna publicada en 'The New York Times' titulada "Soy el primer ministro de España. Esto es por lo que Occidente necesita migrantes". En este artículo, Sánchez admite que defender su postura en el panorama nacional e internacional de la actualidad no será una "tarea fácil", pero defiende que la llegada de migrantes aporta "oportunidades" y "normes desafíos que debemos reconocer y afrontar".

"Sin embargo, es importante comprender que la mayoría de estos desafíos no tienen nada que ver con la etnia, la raza, la religión ni el idioma de los migrantes. Más bien, están impulsados por las mismas fuerzas que afectan a nuestros propios ciudadanos: pobreza, desigualdad, mercados no regulados, barreras para acceder a la educación y la atención médica", expone el líder del PSOE, que defiende que las sociedades occidentales "debemos centrar nuestros esfuerzos en abordar estos problemas, ya que son las verdaderas amenazas a nuestro estilo de vida"

En su segunda aparición en menos de un mes en la portada del rotativo estadounidense, Sánchez expone que España está dispuesta a abrir esta vía pese a que va "a contracorriente de otros países, que en los últimos años se han vuelto más restrictivos con la inmigración irregular", haciendo referencia a Donald Trump y el despliegue del ICE en Minnesota, donde dos personas han muerto a causa de esta espiral de represión.

Pero el presidente del Gobierno no solo pone el foco en el lado humanitario, sino también en la necesidad que España tiene de acoger a personas extranjeras. "Cuidan a tus padres ancianos, trabajan en empresas grandes y pequeñas y cosechan tu comida", expone Sánchez, que defiende que los migrantes "son parte de la comunidad" pese a que "carecen de los documentos legales que les permiten vivir allí".

"Como resultado, no tienen los mismos derechos que los ciudadanos de tu país ni pueden cumplir con las mismas obligaciones. No pueden acceder a una educación superior, pagar impuestos ni cotizar a la Seguridad Social", apunta.

Señala a Trump: "Algunos han optado por perseguirles"

"¿Qué debemos hacer con esta gente?", pregunta Sánchez para exponer la diferencia entre su apuesta por la integración de los migrantes y la violencia con la que el Gobierno de Estados Unidos está tratando de repeler su llegada. "Algunos líderes han optado por perseguirlas y deportarlas mediante operaciones ilegales y crueles. Mi Gobierno ha optado por una vía diferente: una vía rápida y sencilla para regularizar su situación migratoria", sostiene.

Sánchez argumenta que Moncloa ha puesto en marcha esta medida por dos razones. La primera, explica, por una cuestión "moral", ya que España fue en los siglos pasados una "nación de emigrantes". "Ahora la situación ha cambiado. Nuestra economía prospera y los extranjeros se están mudando a España. Es nuestro deber convertirnos en la sociedad acogedora y tolerante que nuestros propios familiares hubieran esperado encontrar al otro lado de nuestras fronteras", expone el jefe del Ejecutivo.

"La segunda razón es puramente pragmática. Occidente necesita gente", defiende. Para ello, expone que los países de nuestro entorno que no faciliten la llegada de personas extranjeras, "experimentarán un fuerte declive demográfico que les impedirá mantener a flote sus economías y servicios públicos". "La única opción para evitar el declive es integrar a los migrantes de la forma más ordenada y eficaz posible", defiende Pedro Sánchez para concluir.

