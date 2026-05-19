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"deberán concretarse o no"

Campos desmonta a los que hablan de lawfare en la imputación de Zapatero: "No van directamente desde el principio a él"

El periodista ha explicado que la causa se inicia por una solicitud de cooperación internacional que reclaman Suiza y Francia "porque detectan una serie de supuestas operaciones de lavado de dinero a partir de esa operación de Plus Ultra".

Campos desmonta a los que hablan de 'lawfare' en la imputación de Zapatero

El periodista de la 'Cadena Ser' Miguel Ángel Campos ha analizado la noche de este martes en El Objetivo la imputación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asignado al expresidente un papel de "núcleo decisor" o "vértice" de la estructura, "quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel".

"No van directamente desde el principio a Zapatero", ha señalado desmontando a los que hablan de lawfare. Así, ha explicado que la causa se inicia por una solicitud de cooperación internacional que reclaman Suiza y Francia "porque detectan una serie de supuestas operaciones de lavado de dinero a partir de esa operación de Plus Ultra".

En este contexto, ha apuntado, "se le pide colaboración a España". Y es en ese momento cuando entra en escena la Fiscalía Anticorrupción y "empieza a trabajar Elena Lorente", que lleva prácticamente dos años con esta investigación.

"Primero presenta una denuncia en la Audiencia Nacional, se la rechazan, se va a Plaza Castilla y allí se la admiten", ha detallado el periodista de Tribunales. "Y empiezan a trabajar para cooperar con esas autoridades extranjeras y para ver si se ha blanqueado ese dinero. Y tirando del hilo y con esas investigaciones, finalmente llegan a estos indicios contra el expresidente Zapatero, que deberán concretarse o no".

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