Javier Chicote: "Zapatero está haciendo un truco. Quizás algunas llamadas no las hacía él, pero las hacía Gertrudis"

Javier Chicote analiza en este vídeo la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y recuerda que Gertrudis, su secretaria, "cobra un salario público".

El nombre de Julio Martínez es una de las claves del auto de imputación contra José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', ya que según se indica podría ser el testaferro del expresidente en esta trama.

Con Alsina en Onda Cero, Zapatero hablaba de la relación de amistad que les une y aseguraba desconocer si la empresa Análisis Relevante tenía clientes o no: "Yo facturaba para ella igual que para otras consultoras", afirmaba el expresidente, que sostenía que si trabajaba para alguna consultora es porque tiene una "relación de confianza".

Javier Chicote, sin embargo, considera que Zapatero "está haciendo un truco, porque quizás algunas llamadas no las hacía él, pero las hacía Gertrudis".

El periodista se refiere a la secretaria de Zapatero, que "cobra un salario público porque es la oficina del expresidente del Gobierno", que tiene dotación presupuestaria y dos o tres trabajadores que "cobran un sueldo equivalente al de un funcionario".

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