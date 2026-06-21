Algunos magistrados califican de "jurídicamente discutible" el auto del juez Peinado contra Begoña Gómez

Los detalles Joaquim Bosch ha explicado que la jurisprudencia dice que "tiene que haber datos verificables de riesgo que haga probable esa huida" para justificar la decisión de retirarle el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno.

El auto del juez Juan Carlos Peinado, que ha abierto juicio oral a Begoña Gómez y le ha retirado el pasaporte, ha generado controversia por insinuar que los agentes que custodian a la esposa del presidente podrían facilitar su fuga. Magistrados como Joaquim Bosch critican la falta de datos verificables de riesgo de huida en el escrito del juez. Además, el exmagistrado Juan Pedro Yllanes considera que Peinado se excede, especialmente al mencionar a los policías. La Audiencia Provincial de Madrid decidirá si la causa sigue o se archiva, como solicita la Fiscalía y la defensa.

El auto del juez Juan Carlos Peinado en el que ha abierto juicio oral a Begoña Gómez y le ha retirado el pasaporte ha generado una enorme polémica, principalmente por su argumentación sobre que los agentes que custodian a la mujer del presidente del Gobierno podrían ayudarla en una supuesta huida. Tal ha sido el revuelo que hasta entre los magistrados se considera "jurídicamente muy discutible" el escrito del juez.

Es el caso de Joaquim Bosch. El magistrado ha apuntado que "la jurisprudencia dice que tiene que haber datos verificables de riesgo que haga probable esa huida" y que precisamente esos datos no se incluyen.

De hecho, el juez Peinado ha ido un paso más allá y señala a los agentes que escoltan a la mujer del presidente. "No tiene una argumentación basada en algún fundamento que pueda demostrar. Por tanto, no se puede presumir que un miembro de las fuerzas de seguridad va a cometer un delito", ha apuntado Bosch.

Unido al arraigo de Gómez en España, hace que las cautelares, según los expertos, sean cuestionables. "Peinado se extralimita notablemente y no solo por la alusión a los policías", señala el exmagistrado Juan Pedro Yllanes.

Porque a la hora de justificar esas medidas, el auto presupone que, en caso de que la causa continúe y Gómez y su asesora sean juzgada, serán condenadas a las penas más altas: "Entonces llega a la conclusión de que en el caso de que haya una sentencia condenatoria, las penas no van a ser susceptibles de suspensión".

Dudas en el fondo, pero también en la forma como su "no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII)".

"Jurídicamente no acaban teniendo una gran significación. Lo esencial es si concurren los indicios de delito o no", explica Bosch. Lo decidirá la Audiencia Provincial de Madrid, quien tendrá que tomar la decisión si la causa continúa tal y como la ha instruido el juez Peinado o se archiva como ha pedido la Fiscalía y la defensa.

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