Los posibles indultos a los presos del procés dividen a los españoles. Cerca de dos terceras partes de los encuestados en el barómetro de laSexta (un 62,5%) creen que no deben concederse, mientras que más un tercio opina que sí (un 37,3%). Entre los votantes del PSOE no hay unanimidad, aunque la mayoría superior al 60%, en concreto un 61,1%, está a favor de los indultos, mientras que un 38,4% está en contra.

En lo referente a si los indultos contribuirán a reconstruir la situación política y social en Cataluña, una mayoría del 63% cree que no, mientras que un 36,6% opina lo contrario. De nuevo, los votantes socialistas no opinan en bloque: la mayoría, el 62%, opina que los indultos ayudarán a mejorar la situación en la Comunidad Autónoma, mientras que el 37,6% cree que no.

Además, un 64,8% de los encuestados considera que los políticos indultados volverán a cometer actos ilegales, frente a una tercera parte que cree que no (34,3%). Entre los seguidores del PSOE, más de un 40% opina que los líderes independentistas lo volverían a hacer a pesar del indulto. Son datos del Instituto Invymark para laSexta.