Ayuso utiliza la crisis en Ceuta para atacar a la oposición por pedirle explicaciones por la polémica del ático de lujo

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid ha escrito en X: "Es raro que la izquierda no pida un pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid en agosto para saber cuántos inmigrantes en situación ilegal nos va a mandar Sánchez sin consultarnos".

Tras una semana de polémicas por la compra y venta exprés de un ático de lujo tasado en más de seis millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha pasado al contrataque. La presidenta madrileña ha utilizado la tragedia migratoria en Ceuta para desviar la atención y evitar las explicaciones exigidas por el PSOE madrileño, que solicitó una reunión extraordinaria. Ayuso criticó al Gobierno, sugiriendo que la llegada de inmigrantes ilegales es más preocupante. La compra del inmueble, destinada teóricamente para su oficina, desató una crisis en el PP. El Gobierno anunció su venta, junto a otros inmuebles ya en venta, para ayudar a los afectados por incendios.

Tras una semana de polémicas e intentos de escurrir el bulto por el escándalo de la compra —y posterior venta exprés— de un ático tasado en más de seis millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado al contrataque.

Ayuso ha usado la tragedia migratoria en Ceuta para tratar de librarse de dar unas explicaciones que este lunes le exigió el PSOE madrileño, quien solicitó una reunión extraordinaria de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid.

Ayuso se ha aprovechado del drama en la ciudad autónoma para atacar al Gobierno: "Es raro que la izquierda no pida un pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid en agosto para saber cuántos inmigrantes en situación ilegal nos va a mandar Sánchez sin consultarnos".

"Eso sí es preocupante. Eso sí retrae dinero, servicios públicos, convivencia y seguridad. Eso es lo más inhumano que hay", ha agregado en su cuenta de X.

La presidenta madrileña ha reaccionado así después de que la compra de un ático de lujo de uso residencial por parte de la Comunidad de Madrid para, teóricamente, instalar la oficina de Ayuso desatara en los últimos días una auténtica crisis para el PP.

El pasado miércoles 29 de julio salió a la luz la adquisición de este inmueble por un total de 6,3 millones de euros, y un día más tarde, el jueves 30, el Gobierno de Ayuso anunciaba su venta, junto a un lote de otros cuatros inmuebles, para destinar el importe que se obtuviese a los afectados por los incendios de la Sierra Oeste.

Sin embargo, esos otros inmuebles ya llevaban un año en venta: exactamente 358 días. Según ha podido comprobar laSexta en el Portal de Contratación de la Comunidad, Planifica Madrid licitó la venta del lote de cuatro inmuebles el pasado 6 de agosto, mucho antes de los incendios.

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